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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест: обзор матча 09 сентября 2017
Шеффилд Уэнсдэй
09.09.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
23'
Г. Хупер
63'
С. Флетчер
70'
К. Ли
29'
Б. Осборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Р. Уоллес
75'
ГОЛ! 3:1!
К. Ли
70'
ГОЛ! 2:1!
С. Флетчер
63'
29'
ГОЛ! 1:1!
Б. Осборн
Пас отдал
Б. МакКэй
ГОЛ! 1:0!
Г. Хупер
Пас отдал
Б. Беннэн
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-1-3-2
27
Вествуд
3
Рич
12
Лис
4
ван Акен
32
Хант
20
Ли
23
Уоллес
10
Беннэн
3
Джонс
26
Флетчер
88
Хупер
4-2-1-3
13
Смит
13
Фокс
2
Дариква
14
Хоббс
6
Уорролл
23
Бридкатт
23
Осборн
22
Бреретон
19
МакКэй
20
Клоу
9
Каммингс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
29
Мустафа Карайол
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
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