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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм: обзор матча 07 апреля 2018
Шеффилд Уэнсдэй
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
78'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
90'
+1
Желтая карточка
Д. Пудил
85'
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Сессеньон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-1-3
33
Уайлдсмит
3
Венансио
12
Лис
36
Пудил
6
Пелюпесси
32
Хант
10
Беннэн
19
Жоао
21
Бойд
9
Нухиу
3-2-4-1
13
Беттинелли
3
Одои
30
Сессеньон
3
Рим
2
Фредерикс
23
Таргетт
10
Йохансен
29
МакДональд
9
Ожо
10
Кэрни
9
Митрович
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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