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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 09 декабря 2017
Норвич Сити
09.12.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 21 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
55'
Д. Мэддисон
68'
Т. Клозе
19'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 2:1!
Т. Клозе
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэддисон
55'
Желтая карточка
М. Вранчич
48'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роудс
Пас отдал
А. Рич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-3-1-2
1
Ганн
4
Хэнли
12
Пинту
5
Клозе
10
Притчард
6
Рид
8
Вранчич
10
Мэддисон
7
Оливейра
23
Мерфи
4-4-2
27
Вествуд
4
ван Акен
4
Ловенс
3
Фокс
3
Рич
3
Джонс
10
Беннэн
2
Палмер
23
Уоллес
29
Роудс
88
Хупер
Остались в запасе
Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Норвич Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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