Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити: обзор матча 18 ноября 2017
Шеффилд Уэнсдэй
18.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
90'
+1
Желтая карточка
Н. Бэйкер
Желтая карточка
М. Фокс
72'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Джост ван Акен
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
3-2-3-2
27
Вествуд
4
Ловенс
12
Лис
3
Фокс
3
Рич
32
Хант
10
Беннэн
19
Баттерфилд
23
Уоллес
88
Хупер
29
Роудс
4-4-1-1
34
Филдинг
32
Магнуссон
17
Бэйкер
44
Флинт
23
Брайан
8
Смит
7
Пак
47
О'Доуда
8
Браунхилл
14
Рид
9
Тейлор
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Джост ван Акен
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Джост ван Акен
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+