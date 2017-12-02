Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити: обзор матча 02 декабря 2017
Шеффилд Уэнсдэй
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
70'
Г. Хупер
85'
Г. Хупер
21'
Ф. Кэмпбелл
90+6'
М. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
М. Доусон
ГОЛ! 2:1!
Г. Хупер
Пас отдал
А. Нухиу
85'
71'
Желтая карточка
С. Ларссон
ГОЛ! 1:1!
Г. Хупер
70'
52'
Желтая карточка
К. Стюарт
Желтая карточка
А. Рич
48'
Желтая карточка
Г. Хупер
45'
+1
Желтая карточка
Д. ван Акен
35'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
М. Хенриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
4-3-3
27
Вествуд
3
Рич
4
ван Акен
3
Фокс
4
Ловенс
10
Беннэн
2
Палмер
19
Баттерфилд
88
Хупер
7
Матиаш
26
Флетчер
3-2-3-2
1
МакГрегор
3
Мазух
20
Доусон
23
Томори
6
Стюарт
24
Кларк
7
Хенриксен
7
Ларссон
36
Ирвин
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
1
Дэвид Маршалл
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+