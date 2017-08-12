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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 12 августа 2017
Шеффилд Уэнсдэй
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
48'
С. Уиннелл
23'
Д. Макки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
82'
Желтая карточка
Д. Сковен
66'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 1:1!
С. Уиннелл
Пас отдал
Б. Беннэн
48'
40'
Желтая карточка
Д. Линч
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макки
Пас отдал
Л. Фримен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-2-2-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
5
Хатчинсон
32
Хант
23
Уоллес
10
Беннэн
29
Роудс
88
Хупер
4-3-2-1
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
6
Линч
21
Бидуэлл
12
Макки
4
Сковен
21
Луонго
22
Вшолек
15
Фримен
14
Вашингтон
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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Шеффилд Уэнсдэй
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