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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 14 апреля 2018
Халл Сити
14.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
18'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
70'
Желтая карточка
Л. Палмер
Желтая карточка
М. Гектор
40'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Д. Хант
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
5
МакДональд
24
Кларк
6
Гектор
34
Эйна
11
Гросицки
21
Тораль
7
Хенриксен
7
Ларссон
10
Уилсон
11
Эрнандес
3-2-1-3
33
Уайлдсмит
3
Рич
12
Лис
3
Венансио
32
Хант
6
Пелюпесси
10
Беннэн
21
Бойд
45
Форестьери
29
Роудс
Остались в запасе
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Халл Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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