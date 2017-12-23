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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро: обзор матча 23 декабря 2017
Шеффилд Уэнсдэй
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
30'
Р. Уоллес
71'
Д. Хаусон
83'
Р. Шоттон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
90'
+6
Желтая карточка
Д. Хаусон
83'
ГОЛ! 1:2!
Р. Шоттон
Пас отдал
С. Даунинг
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хаусон
Желтая карточка
Д. ван Акен
57'
Желтая карточка
Л. Палмер
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Уоллес
Пас отдал
Г. Хупер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-2-3-2
33
Уайлдсмит
3
Венансио
36
Пудил
4
ван Акен
5
Хатчинсон
3
Рич
3
Джонс
2
Палмер
23
Уоллес
88
Хупер
9
Нухиу
4-3-3
12
Рэндольф
2
Фабио
5
Шоттон
29
Кристи
23
Гибсон
19
Даунинг
7
Лидбиттер
16
Хаусон
27
Ассомбалонга
45
Бэмфорд
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро
25
Кэмерон Доусон
ВР
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
1
Димитриос Константопулос
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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