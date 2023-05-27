Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тимоти Фосу-Менса - статистика

Завершил карьеру
2 января 1998 (28), Амстердам
#27 | Защитник
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бохум
3 : 0
27.05.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
2 : 2
21.05.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
1 : 1
14.05.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
1 : 2
05.05.2023
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
0 : 0
29.04.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
2 : 0
23.04.2023
РБ Лейпциг
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
0 : 0
16.04.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
3 : 1
08.04.2023
Айнтрахт
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0 : 3
01.04.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
2 : 1
19.03.2023
Бавария
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
2 : 3
12.03.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
4 : 1
05.03.2023
Герта
29' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
1 : 1
26.02.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
1 : 0
03.02.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0 : 2
29.01.2023
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2 : 0
25.01.2023
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
2 : 0
12.11.2022
Штутгарт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 2
09.11.2022
Байер
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
5 : 0
06.11.2022
Унион
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
29.10.2022
Байер
1' - 54'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
2 : 2
22.10.2022
Вольфсбург
70' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
5 : 1
15.10.2022
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
4 : 0
08.10.2022
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
4 : 0
30.09.2022
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
1 : 1
17.09.2022
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2 : 2
10.09.2022
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 3
03.09.2022
Фрайбург
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
0 : 3
27.08.2022
Байер
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
0 : 3
20.08.2022
Хоффенхайм
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
1
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
7
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+