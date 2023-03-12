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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Байер
Вердер - Байер: обзор матча 12 марта 2023
Вердер
12.03.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Байер
30'
М. Дукщ
85'
Н. Фуллкруг (П)
34'
М. Баккер
56'
Ж. Фримпонг
83'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Байер
89'
Желтая карточка
О. Коссуну
88'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
А. Адли
88'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Гложек
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Н. Фуллкруг
85'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
84'
83'
ГОЛ! 1:3!
А. Гложек
Пас отдал
А. Адли
Желтая карточка
Н. Шмидт
79'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
И. Груев
77'
Желтая карточка
Н. Штарк
76'
74'
Замена
Н. Амири
️️️️
М. Диаби
Замена
М. Филипп
️️️️
Й. Стаге
69'
62'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Ж. Фримпонг
56'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
Э. Паласиос
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Баккер
Пас отдал
Ж. Фримпонг
ГОЛ! 1:0!
М. Дукщ
Пас отдал
Н. Фуллкруг
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-3-2-2
1
Павленка
5
Юнг
4
Штарк
13
Велькович
5
Пипер
4
Груев
8
Вайзер
31
Шмидт
6
Стаге
33
Дукщ
10
Фуллкруг
3-2-2-1-2
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
31
Коссуну
30
Фримпонг
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
19
Диаби
21
Адли
10
Гложек
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
4
Груев
18
Динкчи
18
Динкчи
4
Груев
6
Стаге
26
Филипп
26
Филипп
6
Стаге
21
Адли
24
Синкгравен
24
Синкгравен
21
Адли
30
Фримпонг
12
Тапсоба
12
Тапсоба
30
Фримпонг
19
Диаби
10
Амири
10
Амири
19
Диаби
10
Гложек
20
Азмун
20
Азмун
10
Гложек
Остались в запасе
Вердер
Байер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вердер - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
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