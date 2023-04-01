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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 01 апреля 2023
Шальке-04
01.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Байер
50'
Ж. Фримпонг
61'
Ф. Вирц
90+2'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Байер
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
С. Азмун
Пас отдал
М. Диаби
83'
Замена
М. Баккер
️️️️
П. Хинкапе
83'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
К. Демирбай
82'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Ж. Фримпонг
Замена
Т. Мор
️️️️
Р. Саласар
82'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Т. Краусс
71'
66'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Адли
65'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Э. Паласиос
61'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Вирц
Пас отдал
А. Адли
Замена
С. Теродде
️️️️
М. Фрай
61'
Желтая карточка
Э. Баланта
56'
Желтая карточка
Х. Матрисиани
51'
50'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
М. Диаби
Замена
Э. Баланта
️️️️
Д. Дрекслер
46'
39'
Желтая карточка
Э. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ферманн
27
Брюннер
4
Йошида
12
Граймль
41
Матрисиани
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
17
Саласар
24
Дрекслер
9
Фрай
3-2-2-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
31
Коссуну
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
19
Диаби
21
Адли
24
Дрекслер
3
Баланта
3
Баланта
24
Дрекслер
17
Саласар
7
Мор
7
Мор
17
Саласар
5
Краусс
21
Скарке
21
Скарке
5
Краусс
9
Фрай
9
Теродде
9
Теродде
9
Фрай
Демирбай
24
Синкгравен
24
Синкгравен
Демирбай
5
Хинкапе
5
Баккер
5
Баккер
5
Хинкапе
25
Паласиос
26
Демирбай
26
Демирбай
25
Паласиос
30
Фримпонг
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
30
Фримпонг
21
Адли
20
Азмун
20
Азмун
21
Адли
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
Главный тренер
Томас Райс
1
Патрик Пенц
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Шальке-04 - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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