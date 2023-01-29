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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 29 января 2023
Байер
29.01.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
33'
К. Адейеми
53'
Э. Тапсоба (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Боруссия Д
90'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
85'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
М. Вольф
85'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
84'
Желтая карточка
А. Модест
Замена
К. Демирбай
️️️️
Н. Амири
80'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Адли
80'
72'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
К. Адейеми
Замена
К. Беллараби
️️️️
Э. Паласиос
70'
Замена
А. Гложек
️️️️
Ф. Вирц
70'
Замена
М. Баккер
️️️️
Д. Та
63'
Желтая карточка
Ф. Вирц
61'
61'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Аллер
60'
Желтая карточка
С. Озкан
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Тапсоба
34'
Желтая карточка
К. Адейеми
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Адейеми
Пас отдал
Ю. Брандт
Желтая карточка
Э. Тапсоба
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
4-3-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
10
Амири
8
Андрих
25
Паласиос
19
Диаби
7
Вирц
21
Адли
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
27
Вольф
23
Джан
6
Озкан
5
Беллингем
8
Брандт
14
Адейеми
22
Аллер
4
Та
5
Баккер
5
Баккер
4
Та
10
Амири
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Амири
25
Паласиос
38
Беллараби
38
Беллараби
25
Паласиос
21
Адли
20
Азмун
20
Азмун
21
Адли
7
Вирц
10
Гложек
10
Гложек
7
Вирц
27
Вольф
15
Хуммельс
15
Хуммельс
27
Вольф
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
22
Аллер
27
Модест
27
Модест
22
Аллер
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Хаби Алонсо
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Байер - Боруссия Д
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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