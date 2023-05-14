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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 14 мая 2023
Штутгарт
14.05.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Байер
57'
С. Гирасси (П)
70'
Э. Паласиос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Байер
90'
+2
Желтая карточка
К. Демирбай
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Б. Соса
90'
88'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Адли
87'
Замена
А. Гложек
️️️️
С. Азмун
75'
Желтая карточка
Ф. Вирц
Замена
Э. Мийо
️️️️
Т. Томаш
74'
Желтая карточка
Т. Кулибали
70'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Паласиос
Желтая карточка
Ф. Бредлов
68'
Желтая карточка
В. Антон
64'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Силас
64'
60'
Желтая карточка
П. Хинкапе
60'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
М. Баккер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гирасси
57'
50'
Желтая карточка
М. Баккер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
3-3-1-2
1
Бредлов
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
4
Вагноман
26
Силас
8
Томаш
9
Гирасси
3-2-2-1-2
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
5
Баккер
25
Паласиос
26
Демирбай
19
Диаби
21
Адли
20
Азмун
8
Томаш
20
Мийо
20
Мийо
8
Томаш
3
Соса
10
Кулибали
10
Кулибали
3
Соса
26
Силас
10
Фюрих
10
Фюрих
26
Силас
21
Адли
10
Амири
10
Амири
21
Адли
5
Баккер
7
Вирц
7
Вирц
5
Баккер
20
Азмун
10
Гложек
10
Гложек
20
Азмун
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
41
Деннис Сеймен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Штутгарт - Байер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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