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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Байер
Унион - Байер: обзор матча 29 апреля 2023
Унион
29.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Байер
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
90'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Я. Хаберер
78'
Замена
С. Михель
️️️️
Джордан
78'
74'
Желтая карточка
О. Коссуну
Замена
А. Шафер
️️️️
Э. Лайдуни
69'
Желтая карточка
Д. Лейте
64'
62'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
62'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Гложек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
21
Руссийон
8
Хедира
18
Юранович
93
Лайдуни
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
3-2-1-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
5
Баккер
8
Андрих
7
Вирц
19
Диаби
10
Гложек
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
19
Хаберер
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Хаберер
93
Лайдуни
13
Шафер
13
Шафер
93
Лайдуни
9
Джордан
11
Михель
11
Михель
9
Джордан
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
10
Гложек
20
Азмун
20
Азмун
10
Гложек
Остались в запасе
Унион
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Унион - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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