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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 19 марта 2023
Байер
19.03.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
55'
Э. Паласиос (П)
73'
Э. Паласиос (П)
22'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Бавария
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
90'
+5
Замена
Д. Та
️️️️
М. Диаби
90'
Замена
М. Баккер
️️️️
А. Адли
84'
Замена
А. Гложек
️️️️
Ф. Вирц
84'
Желтая карточка
П. Хинкапе
83'
76'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Горецка
73'
Желтая карточка
Д. Упамекано
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Паласиос
73'
64'
Желтая карточка
Й. Станишич
56'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Б. Павар
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Паласиос
55'
46'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
46'
Замена
К. Коман
️️️️
С. Мане
46'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Ж. Канселу
43'
Желтая карточка
Б. Павар
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
39'
22'
ГОЛ! 0:1!
Й. Киммих
Пас отдал
Л. Горецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
4-3-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
25
Паласиос
26
Демирбай
8
Андрих
19
Диаби
7
Вирц
21
Адли
3-3-1-2-1
1
Зоммер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
2
Канселу
6
Киммих
19
Дэвис
27
Горецка
10
Сане
10
Мане
13
Мюллер
21
Адли
5
Баккер
5
Баккер
21
Адли
19
Диаби
4
Та
4
Та
19
Диаби
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
7
Вирц
10
Гложек
10
Гложек
7
Вирц
28
Павар
44
Станишич
44
Станишич
28
Павар
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
10
Мане
21
Коман
21
Коман
10
Мане
2
Канселу
7
Гнабри
7
Гнабри
2
Канселу
27
Горецка
11
Тель
11
Тель
27
Горецка
Остались в запасе
Байер
Бавария
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Байер - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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