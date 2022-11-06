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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Унион
Байер - Унион: обзор матча 06 ноября 2022
Байер
06.11.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
5 : 0
Завершен
Унион
46'
Р. Андрих
56'
М. Диаби
58'
М. Диаби
68'
А. Гложек
76'
М. Баккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Унион
85'
Желтая карточка
Д. Лейте
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
77'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
А. Гложек
77'
ГОЛ! 5:0!
М. Баккер
Пас отдал
А. Гложек
76'
75'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Я. Хаберер
69'
Замена
М. Пантович
️️️️
Р. Хедира
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
69'
Замена
Д. Та
️️️️
Э. Тапсоба
69'
ГОЛ! 4:0!
А. Гложек
Пас отдал
Н. Амири
68'
59'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
59'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
М. Торсбю
59'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
ГОЛ! 3:0!
М. Диаби
Пас отдал
М. Баккер
58'
ГОЛ! 2:0!
М. Диаби
Пас отдал
Ж. Фримпонг
56'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
К. Демирбай
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Андрих
Пас отдал
К. Демирбай
46'
41'
Желтая карточка
М. Торсбю
26'
Желтая карточка
Джордан
24'
Желтая карточка
Р. Хедира
Желтая карточка
Н. Амири
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Милош Пантович
АП
21
Тим Скарке
ПВ
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Градецки
31
Коссуну
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Баккер
30
Фримпонг
8
Андрих
10
Амири
26
Демирбай
19
Диаби
10
Гложек
3-3-2-1-1
22
Грил
31
Кнохе
2
Лейте
32
Баумгартль
26
Рюэрсон
8
Хедира
28
Триммель
2
Торсбю
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
12
Тапсоба
4
Та
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
26
Демирбай
25
Паласиос
25
Паласиос
26
Демирбай
10
Гложек
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
10
Гложек
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
2
Торсбю
30
Зегуйн
30
Зегуйн
2
Торсбю
8
Хедира
27
Пантович
27
Пантович
8
Хедира
19
Хаберер
21
Скарке
21
Скарке
19
Хаберер
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
Остались в запасе
Байер
Унион
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Байер - Унион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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