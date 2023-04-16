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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 16 апреля 2023
Вольфсбург
16.04.2023, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Байер
88'
Желтая карточка
Ф. Вирц
85'
Желтая карточка
М. Диаби
Замена
Б. Баку
️️️️
Я. Герхардт
80'
Замена
М. Лакруа
️️️️
К. Паредес
80'
78'
Замена
Д. Та
️️️️
Н. Амири
78'
Замена
А. Адли
️️️️
А. Гложек
77'
Желтая карточка
О. Коссуну
72'
Желтая карточка
П. Хинкапе
Замена
П. Виммер
️️️️
О. Мармуш
70'
62'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
С. Азмун
61'
Желтая карточка
Н. Амири
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Отавио
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
8
Патрик Виммер
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кастелс
6
Отавио
37
ван де Вен
33
Борнау
23
Гилявоги
32
Сванберг
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Нмеча
22
Мармуш
19
Винд
4-3-1-2
1
Градецки
30
Фримпонг
12
Тапсоба
5
Хинкапе
31
Коссуну
10
Амири
8
Андрих
26
Демирбай
19
Диаби
10
Гложек
20
Азмун
Паредес
5
Лакруа
5
Лакруа
Паредес
31
Герхардт
17
Баку
17
Баку
31
Герхардт
6
Отавио
30
Паредес
30
Паредес
6
Отавио
22
Мармуш
8
Виммер
8
Виммер
22
Мармуш
10
Амири
4
Та
4
Та
10
Амири
20
Азмун
7
Вирц
7
Вирц
20
Азмун
10
Гложек
21
Адли
21
Адли
10
Гложек
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Патрик Пенц
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вольфсбург - Байер
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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