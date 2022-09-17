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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вердер
Байер - Вердер: обзор матча 17 сентября 2022
Байер
17.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
57'
К. Демирбай
82'
М. Велькович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Вердер
90'
+8
Желтая карточка
М. Вайзер
Желтая карточка
Д. Та
90'
+6
90'
+4
Замена
Н. Штарк
️️️️
М. Дукщ
88'
Желтая карточка
А. Пипер
Замена
М. Баккер
️️️️
П. Хинкапе
84'
Замена
С. Азмун
️️️️
К. Хадсон-Одои
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Велькович
79'
Замена
Н. Рапп
️️️️
И. Груев
70'
Замена
О. Бурк
️️️️
К. Гросс
70'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
Замена
А. Гложек
️️️️
Ж. Фримпонг
69'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
К. Демирбай
61'
ГОЛ! 1:0!
К. Демирбай
Пас отдал
О. Коссуну
57'
26'
Желтая карточка
Р. Шмид
Желтая карточка
К. Демирбай
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
41
Максимилиан Нейтгенс
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
5
Хинкапе
12
Тапсоба
4
Та
31
Коссуну
30
Фримпонг
8
Андрих
26
Демирбай
19
Диаби
7
Хадсон-Одои
14
Шик
3-4-1-2
1
Павленка
13
Велькович
5
Пипер
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
4
Груев
32
Фридль
10
Шмид
10
Фуллкруг
33
Дукщ
5
Хинкапе
5
Баккер
5
Баккер
5
Хинкапе
26
Демирбай
20
Арангис
20
Арангис
26
Демирбай
7
Хадсон-Одои
20
Азмун
20
Азмун
7
Хадсон-Одои
30
Фримпонг
10
Гложек
10
Гложек
30
Фримпонг
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
33
Дукщ
4
Штарк
4
Штарк
33
Дукщ
4
Груев
6
Рапп
6
Рапп
4
Груев
36
Гросс
7
Бурк
7
Бурк
36
Гросс
Остались в запасе
Байер
Вердер
36
Никлас Ломб
ВР
41
Максимилиан Нейтгенс
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
41
Максимилиан Нейтгенс
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Байер - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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