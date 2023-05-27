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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Байер
Бохум - Байер: обзор матча 27 мая 2023
Бохум
27.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Байер
19'
Ф. Ферстер
34'
Т. Асано
86'
К. Штегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Байер
90'
+2
Замена
Н. Мбамба
️️️️
М. Диаби
89'
Желтая карточка
Э. Паласиос
Желтая карточка
С. Цоллер
89'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
К. Штегер
89'
ГОЛ! 3:0!
К. Штегер
Пас отдал
С. Цоллер
86'
Желтая карточка
П. Остерхаге
84'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Т. Асано
81'
Замена
М. Брошински
️️️️
Ф. Хофманн
81'
78'
Замена
А. Гложек
️️️️
Н. Амири
Желтая карточка
Ф. Хофманн
73'
71'
Желтая карточка
М. Диаби
69'
Желтая карточка
М. Баккер
67'
Желтая карточка
Ф. Вирц
63'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Д. Хайнц
56'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Ф. Ферстер
56'
ГОЛ! 2:0!
Т. Асано
Пас отдал
К. Штегер
34'
Желтая карточка
Ф. Ферстер
28'
Желтая карточка
К. Штегер
21'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ферстер
Пас отдал
Т. Асано
19'
8'
Красная карточка
А. Адли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
47
Айман Аурир
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
4-1-3-2
1
Риман
3
Хайнц
15
Машович
18
Ордец
17
Джанко
8
Лосилла
18
Антви-Адджей
10
Ферстер
29
Асано
33
Хофманн
7
Штегер
4-2-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
12
Тапсоба
5
Баккер
10
Амири
25
Паласиос
7
Вирц
19
Диаби
20
Азмун
21
Адли
3
Хайнц
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
3
Хайнц
7
Штегер
24
Лампропулос
24
Лампропулос
7
Штегер
10
Ферстер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
10
Ферстер
29
Асано
6
Цоллер
6
Цоллер
29
Асано
33
Хофманн
9
Брошински
9
Брошински
33
Хофманн
19
Диаби
72
Мбамба
72
Мбамба
19
Диаби
10
Амири
10
Гложек
10
Гложек
10
Амири
Остались в запасе
Бохум
Байер
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Главный тренер
Томас Летш
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
47
Айман Аурир
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
47
Айман Аурир
АП
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бохум - Байер
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
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