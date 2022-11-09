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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 09 ноября 2022
Кельн
09.11.2022, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Байер
30'
Б. Шмитц
65'
Н. Амири
71'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Байер
90'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
89'
Желтая карточка
К. Демирбай
85'
Замена
К. Демирбай
️️️️
К. Хадсон-Одои
84'
Желтая карточка
Р. Андрих
Желтая карточка
Я. Тильманн
84'
Замена
О. Дуда
️️️️
С. Адамян
80'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
74'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Л. Майна
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Диаби
Пас отдал
Ж. Фримпонг
65'
ГОЛ! 1:1!
Н. Амири
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Б. Шмитц
61'
59'
Замена
А. Адли
️️️️
А. Гложек
59'
Замена
Н. Амири
️️️️
Э. Паласиос
59'
Замена
О. Коссуну
️️️️
Д. Та
ГОЛ! 1:0!
Б. Шмитц
Пас отдал
С. Адамян
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Швабе
14
Хектор
4
Сольдо
15
Килиан
22
Шмитц
5
Мартель
6
Скири
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
22
Адамян
3-2-2-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
7
Хадсон-Одои
19
Диаби
10
Гложек
22
Шмитц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
22
Шмитц
22
Адамян
8
Дуда
8
Дуда
22
Адамян
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
37
Майна
27
Тиггес
27
Тиггес
37
Майна
4
Та
31
Коссуну
31
Коссуну
4
Та
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
7
Хадсон-Одои
26
Демирбай
26
Демирбай
7
Хадсон-Одои
25
Паласиос
10
Амири
10
Амири
25
Паласиос
10
Гложек
21
Адли
21
Адли
10
Гложек
Остались в запасе
Кельн
Байер
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
11
Георг Штраух
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
11
Георг Штраух
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Кельн - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
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