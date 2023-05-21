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Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 21 мая 2023
Байер
21.05.2023, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
15'
А. Адли
20'
К. Демирбай
58'
Й. Хофманн
90'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Боруссия М
Красная карточка
П. Хинкапе
90'
+4
90'
ГОЛ! 2:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
М. Тюрам
86'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Л. Нец
86'
Замена
П. Херрманн
️️️️
С. Ляйнер
Замена
А. Гложек
️️️️
М. Диаби
84'
Желтая карточка
Н. Амири
81'
Желтая карточка
Э. Паласиос
77'
76'
Замена
А. Плеа
️️️️
К. Коне
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
72'
70'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Адли
67'
64'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
К. Крамер
58'
ГОЛ! 2:1!
Й. Хофманн
47'
Желтая карточка
М. Фридрих
Желтая карточка
К. Демирбай
45'
35'
Желтая карточка
К. Коне
ГОЛ! 2:0!
К. Демирбай
Пас отдал
Ж. Фримпонг
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Адли
Пас отдал
П. Хинкапе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
5
Баккер
30
Фримпонг
26
Демирбай
25
Паласиос
19
Диаби
7
Вирц
21
Адли
3-4-1-1-1
23
Ольшовски
5
Фридрих
30
Эльведи
6
Итакура
22
Ляйнер
5
Вайгль
23
Крамер
25
Нец
17
Коне
7
Хофманн
9
Тюрам
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
21
Адли
20
Азмун
20
Азмун
21
Адли
19
Диаби
10
Гложек
10
Гложек
19
Диаби
23
Крамер
13
Штиндль
13
Штиндль
23
Крамер
25
Нец
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
25
Нец
22
Ляйнер
7
Херрманн
7
Херрманн
22
Ляйнер
17
Коне
14
Плеа
14
Плеа
17
Коне
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Байер - Боруссия М
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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