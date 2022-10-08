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Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 08 октября 2022
Байер
08.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Шальке-04
38'
М. Диаби
41'
Ж. Фримпонг
52'
Ж. Фримпонг
90'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Шальке-04
ГОЛ! 4:0!
Паулиньо
Пас отдал
А. Адли
90'
Замена
Паулиньо
️️️️
К. Хадсон-Одои
88'
Замена
О. Коссуну
️️️️
П. Хинкапе
88'
79'
Замена
Д. Латца
️️️️
М. Йошида
Замена
А. Гложек
️️️️
П. Шик
72'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
64'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
64'
64'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Д. Дрекслер
64'
Замена
А. Крал
️️️️
Ф. Флик
Желтая карточка
П. Хинкапе
58'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
М. Диаби
52'
46'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Т. Мор
46'
Замена
М. Айдын
️️️️
С. Полтер
ГОЛ! 2:0!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
М. Диаби
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Диаби
Пас отдал
Р. Андрих
38'
13'
Желтая карточка
М. Йошида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
5
Баккер
30
Фримпонг
20
Арангис
8
Андрих
19
Диаби
7
Хадсон-Одои
14
Шик
3-1-1-3-2
1
Шволов
27
Брюннер
4
Йошида
12
Граймль
6
Флик
5
Краусс
7
Мор
24
Дрекслер
30
Бюлтер
91
Полтер
9
Теродде
5
Хинкапе
31
Коссуну
31
Коссуну
5
Хинкапе
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
7
Хадсон-Одои
10
Паулиньо
10
Паулиньо
7
Хадсон-Одои
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
14
Шик
10
Гложек
10
Гложек
14
Шик
7
Мор
2
Оувеян
2
Оувеян
7
Мор
91
Полтер
8
Айдын
8
Айдын
91
Полтер
6
Флик
33
Крал
33
Крал
6
Флик
4
Йошида
46
Латца
46
Латца
4
Йошида
24
Дрекслер
91
Мойе
91
Мойе
24
Дрекслер
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Ральф Ферманн
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Байер - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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