Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 22 октября 2022
Байер
22.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
17'
М. Диаби
76'
Ж. Фримпонг
28'
Р. Андрих (АГ)
53'
М. Арнольд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Вольфсбург
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
90'
+1
90'
Замена
М. Лакруа
️️️️
С. Борнау
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Адли
82'
Желтая карточка
Р. Андрих
80'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
Д. Синкгравен
76'
76'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Я. Каминьски
73'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Я. Герхардт
73'
Замена
М. Сванберг
️️️️
К. Паредес
72'
Замена
Й. Винд
️️️️
О. Мармуш
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
О. Коссуну
70'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
М. Баккер
70'
60'
Желтая карточка
Ф. Нмеча
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
А. Гложек
60'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
60'
53'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Арнольд
Желтая карточка
Д. Та
49'
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Андрих
ГОЛ! 1:0!
М. Диаби
Пас отдал
А. Гложек
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
5
Баккер
30
Фримпонг
26
Демирбай
8
Андрих
19
Диаби
10
Гложек
21
Адли
4-3-2-1
1
Кастелс
17
Баку
33
Борнау
37
ван де Вен
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
30
Паредес
8
Нмеча
13
Каминьски
22
Мармуш
5
Баккер
24
Синкгравен
24
Синкгравен
5
Баккер
31
Коссуну
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
31
Коссуну
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
21
Адли
10
Паулиньо
10
Паулиньо
21
Адли
10
Гложек
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
10
Гложек
13
Каминьски
21
Руссийон
21
Руссийон
13
Каминьски
33
Борнау
5
Лакруа
5
Лакруа
33
Борнау
31
Герхардт
23
Гилявоги
23
Гилявоги
31
Герхардт
30
Паредес
32
Сванберг
32
Сванберг
30
Паредес
22
Мармуш
19
Винд
19
Винд
22
Мармуш
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Байер - Вольфсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Вольфсбург
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+