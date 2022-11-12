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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 12 ноября 2022
Байер
12.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
30'
М. Диаби
82'
Д. Та
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Штутгарт
Замена
А. Азхил
️️️️
К. Демирбай
90'
+3
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
90'
+3
Желтая карточка
А. Гложек
90'
+2
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Н. Амири
87'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Диаби
87'
85'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
К. Фюрих
ГОЛ! 2:0!
Д. Та
Пас отдал
Э. Паласиос
82'
Желтая карточка
Н. Амири
69'
67'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Й. Вагноман
66'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
Т. Томаш
65'
Желтая карточка
Т. Томаш
61'
Желтая карточка
К. Фюрих
Замена
А. Гложек
️️️️
А. Адли
59'
39'
Желтая карточка
Д. Загаду
ГОЛ! 1:0!
М. Диаби
Пас отдал
К. Демирбай
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Баккер
30
Фримпонг
26
Демирбай
25
Паласиос
10
Амири
19
Диаби
21
Адли
3-2-2-1-2
21
Мюллер
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
4
Вагноман
3
Антон
20
Мийо
8
Ахамада
10
Фюрих
9
Гирасси
8
Томаш
10
Амири
24
Синкгравен
24
Синкгравен
10
Амири
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
26
Демирбай
46
Азхил
46
Азхил
26
Демирбай
19
Диаби
38
Беллараби
38
Беллараби
19
Диаби
21
Адли
10
Гложек
10
Гложек
21
Адли
4
Вагноман
10
Кулибали
10
Кулибали
4
Вагноман
10
Фюрих
9
Переа
9
Переа
10
Фюрих
8
Томаш
16
Пфайффер
16
Пфайффер
8
Томаш
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
16
Зидан Сертдемир
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
16
Зидан Сертдемир
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Байер - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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