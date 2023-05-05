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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кельн
Байер - Кельн: обзор матча 05 мая 2023
Байер
05.05.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
28'
А. Адли
14'
Д. Зелке
36'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Кельн
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Адли
89'
85'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Д. Любичич
85'
Замена
С. Адамян
️️️️
Л. Майна
83'
Желтая карточка
Б. Шмитц
Замена
С. Азмун
️️️️
Д. Та
81'
80'
Желтая карточка
Л. Майна
Желтая карточка
А. Адли
80'
80'
Желтая карточка
Ю. Хабот
71'
Желтая карточка
Д. Зелке
71'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
69'
Желтая карточка
М. Олесен
65'
Замена
М. Олесен
️️️️
Я. Тильманн
65'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
Э. Паласиос
️️️️
М. Баккер
57'
Замена
А. Гложек
️️️️
Н. Амири
57'
45'
Желтая карточка
Я. Тильманн
36'
ГОЛ! 1:2!
Д. Зелке
Пас отдал
Я. Тильманн
ГОЛ! 1:1!
А. Адли
Пас отдал
М. Диаби
28'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зелке
Пас отдал
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Баккер
30
Фримпонг
10
Амири
8
Андрих
19
Диаби
7
Вирц
21
Адли
4-2-3-1
1
Швабе
22
Шмитц
24
Хабот
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
37
Майна
29
Тильманн
11
Кайнц
9
Зелке
5
Баккер
25
Паласиос
25
Паласиос
5
Баккер
21
Адли
38
Беллараби
38
Беллараби
21
Адли
4
Та
20
Азмун
20
Азмун
4
Та
10
Амири
10
Гложек
10
Гложек
10
Амири
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
29
Тильманн
10
Олесен
10
Олесен
29
Тильманн
21
Любичич
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
21
Любичич
37
Майна
22
Адамян
22
Адамян
37
Майна
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
Остались в запасе
Байер
Кельн
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Байер - Кельн
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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