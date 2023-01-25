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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бохум
Байер - Бохум: обзор матча 25 января 2023
Байер
25.01.2023, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Бохум
8'
Э. Тапсоба (П)
53'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Бохум
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ж. Фримпонг
86'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
А. Гложек
86'
83'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Д. Соарес
83'
Замена
П. Кунде
️️️️
А. Лосилла
81'
Желтая карточка
В. Лампропулос
Замена
О. Коссуну
️️️️
М. Диаби
79'
Замена
С. Азмун
️️️️
Ф. Вирц
72'
71'
Желтая карточка
Ж. Осеи-Туту
70'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
С. Джанко
70'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Т. Асано
70'
Замена
С. Ганвула
️️️️
К. Антви-Адджей
61'
Желтая карточка
Э. Машович
ГОЛ! 2:0!
А. Гложек
Пас отдал
Ф. Вирц
53'
51'
Желтая карточка
Д. Соарес
Замена
А. Адли
️️️️
К. Хадсон-Одои
46'
Желтая карточка
Р. Андрих
45'
+1
Желтая карточка
М. Диаби
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Тапсоба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Бохум
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
12
Тапсоба
5
Хинкапе
4
Та
30
Фримпонг
10
Амири
8
Андрих
19
Диаби
7
Вирц
7
Хадсон-Одои
10
Гложек
3-3-3-1
1
Риман
24
Лампропулос
13
Шлоттербек
15
Машович
17
Джанко
8
Лосилла
3
Соарес
29
Асано
7
Штегер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
19
Диаби
31
Коссуну
31
Коссуну
19
Диаби
10
Гложек
25
Паласиос
25
Паласиос
10
Гложек
30
Фримпонг
38
Беллараби
38
Беллараби
30
Фримпонг
7
Хадсон-Одои
21
Адли
21
Адли
7
Хадсон-Одои
7
Вирц
20
Азмун
20
Азмун
7
Вирц
8
Лосилла
25
Кунде
25
Кунде
8
Лосилла
29
Асано
10
Ферстер
10
Ферстер
29
Асано
3
Соарес
17
Хольтманн
17
Хольтманн
3
Соарес
17
Джанко
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
17
Джанко
18
Антви-Адджей
35
Ганвула
35
Ганвула
18
Антви-Адджей
Остались в запасе
Байер
Бохум
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
30
Марко Йоханссон
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
30
Марко Йоханссон
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Байер - Бохум
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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