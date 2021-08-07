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    Франсержио - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Барбоза
    Фамилия Родригес
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1990 (32 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брага 2 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2021 1' -56' Брага (Брага) 1:2 Спортинг (Лиссабон)
    37'
    07.08.2021 1' -88' Маритиму (Фуншал) 0:2 Брага (Брага)
    61' 81'
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