Франсержио - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Барбоза
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1990 (32 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Барбоза
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брага
|2
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2021
|1' -56'
|Брага (Брага)
|1:2
|Спортинг (Лиссабон)
|37'
|07.08.2021
|1' -88'
|Маритиму (Фуншал)
|0:2
|Брага (Брага)
|61' 81'