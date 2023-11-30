Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Франсержио - статистика

Завершил карьеру
18 октября 1990 (35)
#15 | Полузащитник
187 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коритиба
1 : 1
30.11.2023
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
2 : 1
26.11.2023
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 0
11.11.2023
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Америка Минейро
0 : 3
09.11.2023
Коритиба
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
06.11.2023
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коритиба
1 : 2
02.11.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
3 : 4
30.10.2023
Коритиба
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
2 : 1
27.10.2023
Коритиба
69' - 90'
71'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
0 : 2
23.10.2023
Палмейрас
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
0 : 3
19.10.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
09.10.2023
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коритиба
2 : 0
01.10.2023
Атлетико Паранаэнсе
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.09.2023
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Васко да Гама
5 : 1
22.09.2023
Коритиба
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коритиба
2 : 3
15.09.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
3 : 1
28.08.2023
Коритиба
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Коритиба
2 : 3
20.08.2023
Фламенго
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 1
13.08.2023
Коритиба
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коритиба
0 : 1
07.08.2023
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ботафого
4 : 1
30.07.2023
Коритиба
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 0
25.07.2023
Флуминенсе
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
0 : 0
16.07.2023
Коритиба
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коритиба
3 : 1
09.07.2023
Америка Минейро
1' - 70'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин высказался о статусе Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
6
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
10
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
4
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+