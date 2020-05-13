Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дарио Лескано - статистика

Завершил карьеру
30 июня 1990 (36), Асунсьон
#37 | Нападающий
178 см
Парагвай
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингольштадт
31
6
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
1 : 1
13.05.2017
Ингольштадт
1' - 90'
43'
69'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ингольштадт
1 : 1
06.05.2017
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
29.04.2017
Ингольштадт
1' - 88'
28'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ингольштадт
2 : 4
22.04.2017
Вердер
1' - 85'
32'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
3 : 0
15.04.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3 : 2
09.04.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2 : 3
05.04.2017
Ингольштадт
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ингольштадт
2 : 1
02.04.2017
Майнц
1' - 89'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
1 : 0
17.03.2017
Ингольштадт
1' - 90'
35'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
5 : 2
04.03.2017
Ингольштадт
1' - 90'
38'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ингольштадт
0 : 2
26.02.2017
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
0 : 2
18.02.2017
Ингольштадт
1' - 89'
26'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
0 : 2
11.02.2017
Бавария
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 0
04.02.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ингольштадт
3 : 1
28.01.2017
Гамбург
1' - 87'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1 : 0
21.01.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ингольштадт
1 : 2
21.12.2016
Фрайбург
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1 : 2
18.12.2016
Ингольштадт
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ингольштадт
1 : 0
10.12.2016
РБ Лейпциг
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
2 : 1
03.12.2016
Ингольштадт
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ингольштадт
1 : 1
26.11.2016
Вольфсбург
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0 : 2
05.11.2016
Аугсбург
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
2 : 0
29.10.2016
Ингольштадт
1' - 62'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ингольштадт
3 : 3
22.10.2016
Боруссия Д
1' - 72'
24, 59'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 1
15.10.2016
Ингольштадт
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ингольштадт
1 : 2
01.10.2016
Хоффенхайм
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
2 : 0
24.09.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ингольштадт
0 : 2
20.09.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2016
Ингольштадт
1' - 90'
8'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ингольштадт
0 : 2
10.09.2016
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гамбург
1 : 1
27.08.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+