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Расинг Клуб
Матиас Краневиттер
Новости
€ 600 тыс
Матиас Краневиттер - новости
Расинг Клуб
21 мая 1993 (33), Сан-Мигель-де-Тукуман
#5 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Аргентина
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Публикации
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
2025.09.06 01:11
Фото
«Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита»
2022.12.13 15:30
1
Ригони: «Следим за успехами Краневиттера в «Монтеррее». Очень рады за него»
2020.02.25 13:53
1
Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали
2020.02.21 12:06
5
Фото
Краневиттер получил травму в дебютном матче за «Монтеррей»
2020.02.12 10:30
2
Краневиттер перешел в «Монтеррей» на правах свободного агента
2020.01.27 16:26
8
Фото
Официально: Краневиттер перешел из «Зенита» в «Монтеррей»
2020.01.27 09:29
5
Transfermarkt: «Монтеррей» заплатил «Зениту» за Краневиттера 5,5 миллиона
2020.01.24 15:19
10
Фото
«Зенит» объявил об уходе Краневиттера
2020.01.24 14:20
13
Видео
Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей»
2020.01.22 22:10
5
Главный тренер «Монтеррея»: «Мы рассматриваем возможность приобретения Краневиттера»
2020.01.19 13:50
3
«Зенит» опроверг трансфер Краневиттера в Мексику. Ранее клуб подтвердил переход
2020.01.17 19:50
1
Медведев подтвердил уход Краневиттера в «Монтеррей»
2020.01.16 22:34
4
Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января
2020.01.15 19:48
4
Агент Краневиттера: «Не получал ни одного предложения по трансферу»
2020.01.09 22:06
6
Агент Дриусси и Краневиттера подтвердил, что «Интер» Майами сделал предложение «Зениту» по игрокам
2019.12.14 18:24
12
Miami Herald: «Интер» Майами предложил «Зениту» 30 миллионов за Дриусси и Краневиттера
2019.12.14 01:34
29
Арустамян: «Интер Майами» сделал предложение «Зениту» по Дриусси и Краневиттеру. Клуб Бекхэма готов заплатить за них 30 миллионов
2019.11.06 17:08
19
ФАН: Краневиттер зимой может перейти в «Сочи»
2019.11.01 19:58
22
Васютин, Краневиттер, Мак – в старте «Зенита» на кубковый матч с «Томью». Дзюба – вне заявки
2019.10.30 18:54
3
Кержаков, Маммана, Краневиттер – в старте «Зенита» на матч с «Енисеем». Дзюба остался в Петербурге
2019.09.25 15:23
7
Медведев: «Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в «Зените». Была возможность отдать его в аренду или продать»
2019.09.04 18:05
4
«Зенит» внес Краневиттера в заявку на сезон
2019.08.31 08:59
8
CalcioWeb: Болонья заинтересовалась Краневиттером
2019.08.21 13:37
2
«Галатасарай» интересуется Краневиттером
2019.07.30 16:34
2
Агент Краневиттера: «Информация о возможном переходе Матиаса в «Дженоа» – неправда»
2019.07.17 14:59
Краневиттер решил покинуть «Зенит»
2019.07.16 21:56
18
«Сочи» не начинал переговоров с Краневиттером
2019.07.01 22:30
3
«НЕНОБЕЛЬ»: «Сочи» договорился с «Зенитом» о переходе Эрнани, Краневиттера, Мака и еще шестерых игроков
2019.06.27 17:29
44
«СЭ»: «Зенит» хочет продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина
2019.06.07 22:15
27
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2
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