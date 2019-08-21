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    CalcioWeb: Болонья заинтересовалась Краневиттером

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Италии.

    26-летний хавбек входит в сферу интересов «Болоньи», утверждает CalcioWeb. Кандидатура аргентинского футболиста была предложена клубу.

    Болонья также интересуется Санином Прсичем из «Леванте», Андреасом Бухалакисом из «Олимпиакоса», Матсом Ритсом из «Брюгге» и Данило из «Ниццы».

    В июле Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.

    • Краневиттер перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико».
    • За трансфер аргентинца было заплачено 8 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне хавбек сыграл всего 15 матчей во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: CalcioWeb

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    21.08.2019 13:37
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:41

      Забирай! Вам завернуть или так...?

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    • ...
      Рейтинг: +965

      arok 21 августа 2019, 17:27

      Надо отдавать, наврядли он в Зените уже заиграет, тут не пошло может там стрельнуть.

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