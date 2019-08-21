CalcioWeb: Болонья заинтересовалась Краневиттером

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Италии.

26-летний хавбек входит в сферу интересов «Болоньи», утверждает CalcioWeb. Кандидатура аргентинского футболиста была предложена клубу.

Болонья также интересуется Санином Прсичем из «Леванте», Андреасом Бухалакисом из «Олимпиакоса», Матсом Ритсом из «Брюгге» и Данило из «Ниццы».

В июле Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.