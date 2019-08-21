CalcioWeb: Болонья заинтересовалась Краневиттером

Забирай! Вам завернуть или так...?
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Италии.
26-летний хавбек входит в сферу интересов «Болоньи», утверждает CalcioWeb. Кандидатура аргентинского футболиста была предложена клубу.
Болонья также интересуется Санином Прсичем из «Леванте», Андреасом Бухалакисом из «Олимпиакоса», Матсом Ритсом из «Брюгге» и Данило из «Ниццы».
В июле Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.
- Краневиттер перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико».
- За трансфер аргентинца было заплачено 8 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек сыграл всего 15 матчей во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
Источник: CalcioWeb
CalcioWeb - портал об итальянском и европейском футболе. Аудитория в твиттере - более 11 тысяч подписчиков.