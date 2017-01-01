Краневиттер решил покинуть «Зенит»

А кто это такой?
А, точно, неудачные плоды трансферной компании Манчини.
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.
«Я собираюсь уйти из клуба в ближайшее время – либо на постоянной основе, либо на правах аренды. Мне нужно играть, поэтому я принял такое решение. Уже долгое время я не играл хотя бы в десяти матчах подряд. Больше всего я хочу иметь возможность вернуться в сборную Аргентины», – сказал 26-летний футболист.
- Краневиттер перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико».
- За трансфер аргентинца было заплачено 8 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек сыграл всего 15 матчей во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
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