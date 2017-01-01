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    Краневиттер решил покинуть «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.

    «Я собираюсь уйти из клуба в ближайшее время – либо на постоянной основе, либо на правах аренды. Мне нужно играть, поэтому я принял такое решение. Уже долгое время я не играл хотя бы в десяти матчах подряд. Больше всего я хочу иметь возможность вернуться в сборную Аргентины», – сказал 26-летний футболист.

    • Краневиттер перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико».
    • За трансфер аргентинца было заплачено 8 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне хавбек сыграл всего 15 матчей во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Твиттер радиостанции La Oral Deportiva

    La Oral Deportiva - аргентинская радиостанция. Специализируется на спорте. Основана в 1933 году. Более 23 тысяч подписчиков в твиттере.

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1301

      ухоженный крокодил 10 минут назад

      А кто это такой?
      А, точно, неудачные плоды трансферной компании Манчини.

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      Рейтинг: +2183

      paracetamol 13 минут назад

      Не срослось, а жаль!

      0
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      Рейтинг: +1851

      кошмарик 27 минут назад

      влажные мечты о сборной Аргентины для Матиаса несбыточны... походу он и на поле пребывает в мечтах.. играть надо и доказывать что ты сильнейший

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      Рейтинг: +6253

      Вомбат 28 минут назад

      Чтобы вернуться в сборную Аргентины, надо играть на уровне этой сборной. Дряневиттер же с самой первой своей игры за Зенит выглядел как игрок, которого могла бы пригласить сборная ну разве что Молдавии или Лихтенштейна.

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      Рейтинг: +164

      Shotlandets86 48 минут назад

      Краневиттер начинал блестяще в Ривере и так скатился...

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      Рейтинг: +204

      Salamоn > Shotlandets86 43 минуты назад

      Ну потому что заиграл на Родине,им заинтересовались.Манчини набрал всех подряд в Питер,как и в Ман Сити,и т.д.То было при итальянце,а щас не нужен

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      Рейтинг: +100

      Давид59 57 минут назад

      Матиас - неплохой игрок. Но его класса не хватает выиграть конкуренцию в Зените. Если бы не лимит, мог бы играть, как игрок на подмену тому же Нобоа ли Оздоеву. Где-нибудь в Рубине был бы безусловно лидером. Ему нужно как можно скорее покидать Зенит, иначе будет терять форму, сидя на скамейке.

      0
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      Рейтинг: +425

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Кто рекомендовал аргентинца в Зенит, видимо был бухой, когда смотрел на его игру, он даже пас нормальный не может дать. Явно Манчини наварился на этом г--не....

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      Рейтинг: -62

      Вальдемар IV > Сергей Каспийский 5 минут назад

      сказано же играл отлично на родине, но деградировал как и многие в газовой камере

      0
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      Рейтинг: +375

      Hoahin 1 час назад

      Игрок средний даже для РПЛ, какая ему Аргентина...

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      Рейтинг: +204

      Salamоn > Hoahin 45 минут назад

      Орлов все восхваляет)

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