Краневиттер решил покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.

«Я собираюсь уйти из клуба в ближайшее время – либо на постоянной основе, либо на правах аренды. Мне нужно играть, поэтому я принял такое решение. Уже долгое время я не играл хотя бы в десяти матчах подряд. Больше всего я хочу иметь возможность вернуться в сборную Аргентины», – сказал 26-летний футболист.