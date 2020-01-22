Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинут клуб из Санкт-Петербурга.

Аргентинец близок к переходу в «Монтеррей». 26-летний игрок уже прилетел в Мексику и в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

Сообщается, что Краневиттер подпишет с «Монтерреем» контракт на четыре года.

В нынешнем сезоне РПЛ Краневиттер провел два матча.

«Зенит» покупал футболиста из «Атлетико» за 8 миллионов евро.