Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинут клуб из Санкт-Петербурга.
Аргентинец близок к переходу в «Монтеррей». 26-летний игрок уже прилетел в Мексику и в ближайшее время пройдет медицинское обследование.
Сообщается, что Краневиттер подпишет с «Монтерреем» контракт на четыре года.
- В нынешнем сезоне РПЛ Краневиттер провел два матча.
- «Зенит» покупал футболиста из «Атлетико» за 8 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Сантьяго Фуркада
Сантьяго Фуркад – мексиканский журналист, работающий на новостном канале Milenio Television. Аудитория в твиттере – более 44 тысяч подписчиков.