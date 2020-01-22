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  • Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей»

Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей»

22 января 2020, 22:10
5

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинут клуб из Санкт-Петербурга.

Аргентинец близок к переходу в «Монтеррей». 26-летний игрок уже прилетел в Мексику и в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

Сообщается, что Краневиттер подпишет с «Монтерреем» контракт на четыре года.

  • В нынешнем сезоне РПЛ Краневиттер провел два матча.
  • «Зенит» покупал футболиста из «Атлетико» за 8 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Сантьяго Фуркада

Сантьяго Фуркад – мексиканский журналист, работающий на новостном канале Milenio Television. Аудитория в твиттере – более 44 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Весь мир Монтеррей Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (5)
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Hektor 84
1579720599
Легенда бзенита и кент еще одной легенды Ригони
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bset
1579725528
Ценность слов Медведева падает с каждой такой новостью. А обещал, что никого не продадут и в аренду не отдадут. Пустобрех.
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paracetamol
1579726971
Ну и хорошо, удачи!
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борат и alarm две шавки
1579759233
стыдно за зенит
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andr2112
1579774467
Удачи, мы в тебя верим!!!!
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