Краневиттер перешел в «Монтеррей» на правах свободного агента

А объявил зенит о продаже за 5.5 млн. Позорище.
«Монтеррей» рассказал о подписании полузащитника Матиаса Краневиттера.
Аргентинец перешел в мексиканский клуб на правах свободного агента, сообщается на сайте «Монтеррея».
- С августа 2017 года аргентинец выступал за «Зенит», а на прошлой неделе петербургский клуб объявил о его уходе.
- Согласно данным Transfermarkt, «Монтеррей» заплатил «Зениту» за хавбека 5,5 миллиона евро, а с самим футболистом заключил контракт до декабря 2023 года.
- В составе действующего чемпиона России Краневиттер сделал три ассиста в 52 матчах.
Официально: Краневиттер перешел из «Зенита» в «Монтеррей»