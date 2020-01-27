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  • Краневиттер перешел в «Монтеррей» на правах свободного агента

Краневиттер перешел в «Монтеррей» на правах свободного агента

27 января 2020, 16:26
8

«Монтеррей» рассказал о подписании полузащитника Матиаса Краневиттера.

Аргентинец перешел в мексиканский клуб на правах свободного агента, сообщается на сайте «Монтеррея».

  • С августа 2017 года аргентинец выступал за «Зенит», а на прошлой неделе петербургский клуб объявил о его уходе.
  • Согласно данным Transfermarkt, «Монтеррей» заплатил «Зениту» за хавбека 5,5 миллиона евро, а с самим футболистом заключил контракт до декабря 2023 года.
  • В составе действующего чемпиона России Краневиттер сделал три ассиста в 52 матчах.

Официально: Краневиттер перешел из «Зенита» в «Монтеррей»

Источник: Официальный сайт «Монтеррея»
Россия. Премьер-лига Зенит Монтеррей Краневиттер Матиас
Комментарии (8)
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JTherry
1580136605
"конгениальная продажа", купить за 8, продать за 0, газпрём продолжает транжирить народное бабло, вот умора))) стыдно за зенит
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Sanches65
1580137024
А объявил зенит о продаже за 5.5 млн. Позорище.
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Graceful 713
1580151233
Так забесплатно или 5.5 лямов? Где правда то?
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Hektor 84
1580156265
Легенда бзенита краневиттер ушел за даром. А писали за 5,5 лямов продали. Наверно еще и сами приплатили чтоб ушел. Вот так транжирится народный газ. А народ для своих больных детей бабло на операции через Тв собирает. Мечты сбываются, но не для своих граждан. Стыдно за бзенит!!!
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