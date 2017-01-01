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    Краневиттер перешел в «Монтеррей» на правах свободного агента

    «Монтеррей» рассказал о подписании полузащитника Матиаса Краневиттера.

    Аргентинец перешел в мексиканский клуб на правах свободного агента, сообщается на сайте «Монтеррея».

    • С августа 2017 года аргентинец выступал за «Зенит», а на прошлой неделе петербургский клуб объявил о его уходе.
    • Согласно данным Transfermarkt, «Монтеррей» заплатил «Зениту» за хавбека 5,5 миллиона евро, а с самим футболистом заключил контракт до декабря 2023 года.
    • В составе действующего чемпиона России Краневиттер сделал три ассиста в 52 матчах.

    Официально: Краневиттер перешел из «Зенита» в «Монтеррей»

    Источник: Официальный сайт «Монтеррея»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +326

      Sanches65 51 минуту назад

      А объявил зенит о продаже за 5.5 млн. Позорище.

      0
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      Рейтинг: +3204

      JTherry 58 минут назад

      "конгениальная продажа", купить за 8, продать за 0, газпрём продолжает транжирить народное бабло, вот умора))) стыдно за зенит

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