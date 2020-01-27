Официально: Краневиттер перешел из «Зенита» в «Монтеррей»

«Монтеррей» объявил о переходе полузащитника Матиаса Краневиттера.

С августа 2017 года аргентинец выступал за «Зенит», а на прошлой неделе петербургский клуб объявил о его уходе.

Согласно данным Transfermarkt, «Монтеррей» заплатил «Зениту» за хавбека 5,5 миллиона евро, а с самим футболистом заключил контракт до декабря 2023 года.

В составе действующего чемпиона России Краневиттер сделал три ассиста в 52 матчах.