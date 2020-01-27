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Официально: Краневиттер перешел из «Зенита» в «Монтеррей»

27 января 2020, 09:29
5

«Монтеррей» объявил о переходе полузащитника Матиаса Краневиттера.

С августа 2017 года аргентинец выступал за «Зенит», а на прошлой неделе петербургский клуб объявил о его уходе.

Согласно данным Transfermarkt, «Монтеррей» заплатил «Зениту» за хавбека 5,5 миллиона евро, а с самим футболистом заключил контракт до декабря 2023 года.

В составе действующего чемпиона России Краневиттер сделал три ассиста в 52 матчах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Монтеррея»
Весь мир Монтеррей Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (5)
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paracetamol
1580107525
Главное - сбагрили из платежной ведомости.
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Lenin26
1580113968
Это была гениальная сделка,снимаю шляпу перед Зенитом!!!
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Kollljan
1580114652
Умеем работать с людьми!
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Ганнибал Лектор
1580117204
Ай-да Рибалта, ай-да $укин сын. Браво!
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