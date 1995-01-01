«Зенит» объявил об уходе Краневиттера

Снова Медведев трепло отличился после обещания никого никуда не продавать и в аренду не сдавать.
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинул команду.
«Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург. «Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», – сообщается в твиттере клуба.
- В нынешнем сезоне РПЛ Краневиттер провел два матча.
- «Зенит» покупал футболиста из «Атлетико» за 8 миллионов евро.
Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей»
Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург.«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста.Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов. pic.twitter.com/eKuut90GNN— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 24 января 2020 г.