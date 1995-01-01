Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    «Зенит» объявил об уходе Краневиттера

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинул команду.

    «Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург. «Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», – сообщается в твиттере клуба.

    • В нынешнем сезоне РПЛ Краневиттер провел два матча.
    • «Зенит» покупал футболиста из «Атлетико» за 8 миллионов евро.

    Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей»

    Источник: твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:20
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13683

      bset 1 минуту назад

      Снова Медведев трепло отличился после обещания никого никуда не продавать и в аренду не сдавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      neteller 6 минут назад

      Если делаете ставки -> infostavka.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      Nevsky_RU 7 минут назад

      А сколько фуфла было про команду будущего, набрали аргов, молодых да перспективных типа. Кран полный минус, вообще не понятно как он попал в Атлетика и зачем его в Зенит брали. Мамана до травмы был норм, но после, особенно на фоне Ракицого смотрелся уже менее интересно, да и оказался хрустальным. Паредес так то норм, только с головой беда. Ригони по началу показался интересным бегунком, техничным, быстрым, с ударом. Но что было далее все знают. Аренды в не самые сильные команды от куда его ссаными тряпками гонят. Дриусси - ничего особенного, просто на фоне остальных показал чуть более, но ничего выдающегося. Короче, никаком костяком команды на 6-8 лет вперёд эти парни не стали, просто антипрофессиональный менеджмент Зенита поссал всем в уши. Уже в который раз. Досадно что как в Зените, так и в стране в целом, на управленческих и иных ответственных должностях работают не профессионалы, а какой то сброд. Друзья, сыновья, подельники и т.д.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36821

      portero 10 минут назад

      Благодарят за то что разгрузил чуток зарплатную ведомость.... совсем слабый игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4643

      3a zenit 12 минут назад

      опять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      Фанат Рубина 16 минут назад

      Зенит объявил о переходе Кокорина в сочи до конца сезона.. Мы ждем все этой новости.
      А маттиассу удачи может вырвавшись из питерского плена вернется на свой топ уровень который когда то был...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4643

      3a zenit > Фанат Рубина 11 минут назад

      топ уровень,мозги совсем синькой уничтожил алкаш?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1491

      alarm 32 минуты назад

      ура! позор спартаку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      altezzik 48 минут назад

      Легенда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2001

      Борат 50 минут назад

      одним пассажиром меньше !
      гы-гы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81432
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75239
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru