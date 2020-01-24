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«Зенит» объявил об уходе Краневиттера

24 января 2020, 14:20
13

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинул команду.

«Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург. «Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», – сообщается в твиттере клуба.

  • В нынешнем сезоне РПЛ Краневиттер провел два матча.
  • «Зенит» покупал футболиста из «Атлетико» за 8 миллионов евро.

Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Монтеррей Краневиттер Матиас
Комментарии (13)
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portero
1579867544
Благодарят за то что разгрузил чуток зарплатную ведомость.... совсем слабый игрок.
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Nevsky_RU
1579867754
А сколько фуфла было про команду будущего, набрали аргов, молодых да перспективных типа. Кран полный минус, вообще не понятно как он попал в Атлетика и зачем его в Зенит брали. Мамана до травмы был норм, но после, особенно на фоне Ракицого смотрелся уже менее интересно, да и оказался хрустальным. Паредес так то норм, только с головой беда. Ригони по началу показался интересным бегунком, техничным, быстрым, с ударом. Но что было далее все знают. Аренды в не самые сильные команды от куда его ссаными тряпками гонят. Дриусси - ничего особенного, просто на фоне остальных показал чуть более, но ничего выдающегося. Короче, никаком костяком команды на 6-8 лет вперёд эти парни не стали, просто антипрофессиональный менеджмент Зенита поссал всем в уши. Уже в который раз. Досадно что как в Зените, так и в стране в целом, на управленческих и иных ответственных должностях работают не профессионалы, а какой то сброд. Друзья, сыновья, подельники и т.д.
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bset
1579868095
Снова Медведев трепло отличился после обещания никого никуда не продавать и в аренду не сдавать.
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Garrincha58
1579868283
без Краневиттера на лавке дела Зенита точно не заладятся и не стать им чемпионами в этом году и я думаю после последних событий ещё больше людей будут радоваться не успехам Зенита
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Боцман59rus
1579869112
Ну новость, как жить
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arok
1579874645
Питер тонет в слезах, нет утешения. Легенда покинула берега Невы!!!!!
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paracetamol
1579880022
Ну и ладно, успехов!
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Hektor 84
1579880863
Позор бомжам!!!
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raritet
1579881668
А ведь могли , эти же денежки, которые касса отсчитывала ему в виде зарплаты, дать целой команде русских пацанов, чтобы те смогли хоть чуток кайфовать в 1/11 части получаемых на халяву денег. Когда смотрел на его движения поле , думал, что неужели вот таких Кранов нет в России?
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Ганнибал Лектор
1579929218
Красавцы, ура! Сделка года из разряда "на выход".
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