«Зенит» объявил об уходе Краневиттера

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер покинул команду.
«Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург. «Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», – сообщается в твиттере клуба.
- В нынешнем сезоне РПЛ Краневиттер провел два матча.
- «Зенит» покупал футболиста из «Атлетико» за 8 миллионов евро.
Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Зенита»