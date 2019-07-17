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    Агент Краневиттера: «Информация о возможном переходе Матиаса в «Дженоа» – неправда»

    Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Дженоа».

    Ранее сайт Blasting News сообщил об интересе генуэзского клуба к 26-летнему игроку петербуржцев.

    «Информация о возможном переходе в «Дженоа» – неправда», – сказал сообщил РИА Новости агент футболиста.

    • Вчера, 16 июля, Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит» этим летом для получения регулярной игровой практики.
    • Аргентинец перешел в петербургский клуб из «Атлетико» летом 2017 года за 8 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 он сыграл в 15-ти матчах «Зенита» и сделал две голевые передачи.
    • Контракт Краневиттера действует до 2021 года.

    Источник: «РИА Новости»

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