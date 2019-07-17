Агент Краневиттера: «Информация о возможном переходе Матиаса в «Дженоа» – неправда»

Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Дженоа».
Ранее сайт Blasting News сообщил об интересе генуэзского клуба к 26-летнему игроку петербуржцев.
«Информация о возможном переходе в «Дженоа» – неправда», – сказал сообщил РИА Новости агент футболиста.
- Вчера, 16 июля, Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит» этим летом для получения регулярной игровой практики.
- Аргентинец перешел в петербургский клуб из «Атлетико» летом 2017 года за 8 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 он сыграл в 15-ти матчах «Зенита» и сделал две голевые передачи.
- Контракт Краневиттера действует до 2021 года.