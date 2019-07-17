Агент Краневиттера: «Информация о возможном переходе Матиаса в «Дженоа» – неправда»

Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Дженоа».

Ранее сайт Blasting News сообщил об интересе генуэзского клуба к 26-летнему игроку петербуржцев.

«Информация о возможном переходе в «Дженоа» – неправда», – сказал сообщил РИА Новости агент футболиста.