Медведев: «Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в «Зените». Была возможность отдать его в аренду или продать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал несостоявшийся уход из команды хавбека Матиаса Краневиттера.

«Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе. Была возможность отдать его в аренду или продать. Но важно, чтобы игроки в клубе могли не только выйти на поле и усилить игру, но и помогали в тренировочном процессе», – сказал Медведев.

Медведев также рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.