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    Медведев: «Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в «Зените». Была возможность отдать его в аренду или продать»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал несостоявшийся уход из команды хавбека Матиаса Краневиттера.

    «Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе. Была возможность отдать его в аренду или продать. Но важно, чтобы игроки в клубе могли не только выйти на поле и усилить игру, но и помогали в тренировочном процессе», – сказал Медведев.

    Медведев также рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    • Краневиттер перешел из «Атлетико» в «Зенит» в 2017 году за 8 миллионов евро.
    • Хавбек провел за питерский клуб 48 матчей, в которых отдал три голевые передачи.
    • Контракт аргентинца с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

    Источник: твиттер «Радио Зенит»

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: -9

      Аденн 31 минуту назад

      бЗенит превратил краневитера в хреневитера. гы-гы-гы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2765

      AtticusFinch 1 час назад

      С таким бюджетом можно и пол Аргентины скупить- хер с ним, пусть помогают в тренировочном процессе...

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