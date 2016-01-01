Медведев: «Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в «Зените». Была возможность отдать его в аренду или продать»

бЗенит превратил краневитера в хреневитера. гы-гы-гы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал несостоявшийся уход из команды хавбека Матиаса Краневиттера.
«Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе. Была возможность отдать его в аренду или продать. Но важно, чтобы игроки в клубе могли не только выйти на поле и усилить игру, но и помогали в тренировочном процессе», – сказал Медведев.
Медведев также рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
- Краневиттер перешел из «Атлетико» в «Зенит» в 2017 году за 8 миллионов евро.
- Хавбек провел за питерский клуб 48 матчей, в которых отдал три голевые передачи.
- Контракт аргентинца с «Зенитом» действует до лета 2021 года.