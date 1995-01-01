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    Медведев: «У «Зенита» есть возможность и планы по приобретению зимой игрока на роль «десятки»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    «Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль «десятки», – цитирует «Радио «Зенит» Медведева.

    Ранее Медведев заявил, что в ходе летней трансферной кампании «Зенит» выполнил все поставленные цели.

    • Минувшим летом «Зенит» подписал семерых футболистов – Малкома, Дугласа Сантоса, Вячеслава Караваева, Йордана Осорио, Алексея Сутормина, Данила Кругового и Александра Васютина.
    • В то же время покинули клуб 18 игроков, из них восемь отправились в «Сочи».

    Источник: твиттер «Радио Зенит»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +731

      VVadic 15 минут назад

      Эриксена?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100

      MaxKlim 20 минут назад

      из 7 игроков только один нормальный, это Дуглас Сантос! Остальные шлак

      0
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    • ...
      Рейтинг: -9

      Аденн 24 минуты назад

      точнее будет, желание у ФК Бомжиха, а возможность у Газпрёма.

      -1
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      Рейтинг: +10490

      Garrincha58 > Аденн 22 минуты назад

      ушастик смотри мультики про Гену

      0
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      Рейтинг: +208

      huntelaar25 33 минуты назад

      Десятка нужна была сразу после продажи Паредеса, это трансферное окно прошляпили и не купили реально нужного игрока. Теперь сомнения есть на эту ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +10490

      Garrincha58 > huntelaar25 23 минуты назад

      причём тут Паредес он опорник, амплуа такого игрока как десятка найти крайне трудно когда то эту роль выполняли Широков или Зырянов новых таких на горизонте нет в ЦСКА вот Головин был

      0
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      Рейтинг: +33194

      MaxRnD 44 минуты назад

      Азмун всё, в Сочи ?

      1
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      Рейтинг: +1411

      Фанат Рубина 48 минут назад

      МАМАЕВ???
      а что все сходится, от тоже как раз к зиме будет свободен!
      и кокорин тоже с ним, вот связка будет сыгранная у них!

      0
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      Рейтинг: +696

      GSmall 1 час назад

      Одну команду продали)))

      2
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      Рейтинг: +2774

      Gek Dement > GSmall 55 минут назад

      Не просто команду, а вместе со скамейкой запасных:)

      0
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