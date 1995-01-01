Медведев: «У «Зенита» есть возможность и планы по приобретению зимой игрока на роль «десятки»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль «десятки», – цитирует «Радио «Зенит» Медведева.

Ранее Медведев заявил, что в ходе летней трансферной кампании «Зенит» выполнил все поставленные цели.