Медведев: «У «Зенита» есть возможность и планы по приобретению зимой игрока на роль «десятки»

Эриксена?
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль «десятки», – цитирует «Радио «Зенит» Медведева.
Ранее Медведев заявил, что в ходе летней трансферной кампании «Зенит» выполнил все поставленные цели.
- Минувшим летом «Зенит» подписал семерых футболистов – Малкома, Дугласа Сантоса, Вячеслава Караваева, Йордана Осорио, Алексея Сутормина, Данила Кругового и Александра Васютина.
- В то же время покинули клуб 18 игроков, из них восемь отправились в «Сочи».