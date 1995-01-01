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    Медведев – о летней трансферной кампании: «Зенит» выполнил все поставленные цели»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги летней трансферной кампании для петербургского клуба.

    «Мы удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно. К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу – это и центральный защитник, и правый защитник, и атакующий полузащитник, или можно назвать его нападающим, Малком. Все цели, которые перед собой ставили, мы достигли.

    Сейчас новички должны влиться в коллектив, в команду, тем более сейчас будет окно на игры сборной. Оно небольшое, но времени на то, чтобы влиться в команду, достаточно. У нас много игроков уехали в сборные и России, и других стран, полностью команда соберется только после того, как завершится пауза на игры сборных. А те, кто останутся, будут тренироваться.

    В каждом трансфере есть свои сложности, свои подводные камни – один может занять очень много времени, а другой произойти быстро», – сказал Медведев.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: 0

      farizmamedli 21 минуту назад

      Зачем зениту Смольников не понятно , это игрок уровня ФНЛ‍♂️

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      Ответить
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      Рейтинг: +144

      SPbZenit12 24 минуты назад

      А где десятка?? В команде нет плеймейкера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      o33uk 25 минут назад

      Ну если главная цель в очередной раз показать у кого админресурс и бабло тогда согласен.

      0
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      Рейтинг: +1697

      dyema 28 минут назад

      Не уверен с качеством, но количество явно пошло на убыль.
      Что теперь будут лаять злопыхатели Зенита, опять будут орать про три состава?
      На данный момент скамейка явно маловато, тем более с учётом ЛЧ.
      Похоже с молодёжки привлекать надо будет парней.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +692

      Джой 47 минут назад

      И атакующий полузащитник, или можно назвать его нападающим - речь о Сутормине.
      Простите, но его стоило оставить в Рубине.

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