Медведев – о летней трансферной кампании: «Зенит» выполнил все поставленные цели»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги летней трансферной кампании для петербургского клуба.

«Мы удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно. К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу – это и центральный защитник, и правый защитник, и атакующий полузащитник, или можно назвать его нападающим, Малком. Все цели, которые перед собой ставили, мы достигли.

Сейчас новички должны влиться в коллектив, в команду, тем более сейчас будет окно на игры сборной. Оно небольшое, но времени на то, чтобы влиться в команду, достаточно. У нас много игроков уехали в сборные и России, и других стран, полностью команда соберется только после того, как завершится пауза на игры сборных. А те, кто останутся, будут тренироваться.

В каждом трансфере есть свои сложности, свои подводные камни – один может занять очень много времени, а другой произойти быстро», – сказал Медведев.