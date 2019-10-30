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  • Васютин, Краневиттер, Мак – в старте «Зенита» на кубковый матч с «Томью». Дзюба – вне заявки

Васютин, Краневиттер, Мак – в старте «Зенита» на кубковый матч с «Томью». Дзюба – вне заявки

30 октября 2019, 18:54
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Стали известны составы «Зенита» и «Томи» на матч в 1/8 финала Кубка России.

Форвард питерцев Артем Дзюба не попал в заявку команды.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

Запасные: Кержаков, Иванович, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.

«Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Шурыгин, Казанков, Шалаев, Калинский, Сасин, Плетнев, Тлупов.

Запасные: Вавилин, Лисинков, Мануйлов, Запрягаев, Андреев, Талалай, Сакович, Леонов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Зенит Томь Дзюба Артем Мак Роберт Васютин Александр Краневиттер Матиас
Комментарии (3)
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батог
1572454355
Семак человек слова, дал слово, взял обратно по поводу Дзюбы !
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TOL47
1572458147
Пока ребятки из запаса плохо стараются или косячат от желания себя показать
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Бриг
1572461704
Лунев даже не в запасе...
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