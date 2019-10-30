Васютин, Краневиттер, Мак – в старте «Зенита» на кубковый матч с «Томью». Дзюба – вне заявки

Стали известны составы «Зенита» и «Томи» на матч в 1/8 финала Кубка России.
Форвард питерцев Артем Дзюба не попал в заявку команды.
«Зенит»: Васютин, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
Запасные: Кержаков, Иванович, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.
«Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Шурыгин, Казанков, Шалаев, Калинский, Сасин, Плетнев, Тлупов.
Запасные: Вавилин, Лисинков, Мануйлов, Запрягаев, Андреев, Талалай, Сакович, Леонов.
- Матч начнется в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Источник: Бомбардир.ру