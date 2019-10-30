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    Васютин, Краневиттер, Мак – в старте «Зенита» на кубковый матч с «Томью». Дзюба – вне заявки

    Стали известны составы «Зенита» и «Томи» на матч в 1/8 финала Кубка России.

    Форвард питерцев Артем Дзюба не попал в заявку команды.

    «Зенит»: Васютин, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

    Запасные: Кержаков, Иванович, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.

    «Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Шурыгин, Казанков, Шалаев, Калинский, Сасин, Плетнев, Тлупов.

    Запасные: Вавилин, Лисинков, Мануйлов, Запрягаев, Андреев, Талалай, Сакович, Леонов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.10.2019 18:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1305

      Бриг 4 часа назад

      Лунев даже не в запасе...

      0
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      Рейтинг: +3413

      TOL47 5 часов назад

      Пока ребятки из запаса плохо стараются или косячат от желания себя показать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6477

      батог 6 часов назад

      Семак человек слова, дал слово, взял обратно по поводу Дзюбы !

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