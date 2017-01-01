«Зенит» внес Краневиттера в заявку на сезон

Ну теперь-то мы точно до финала ЛЧ дойдём минимум! )))
Полузащитник Матиас Краневиттер, скорее всего, останется в «Зените».
Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть клуб. Появлялась информация о его возможном уходе в «Сочи», «Дженоа», «Болонью» или «Галатасарай».
Однако за два дня до закрытия трансферного окна петербуржцы внесли хавбека в заявку на сезон.
26-летний игрок получил 32-й номер, поскольку «восьмерку» отдали новичку команды Малкому.
- Краневиттер перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико».
- За трансфер аргентинца было заплачено 8 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек сыграл всего 15 матчей во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.