«Зенит» внес Краневиттера в заявку на сезон

Полузащитник Матиас Краневиттер, скорее всего, останется в «Зените».

Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть клуб. Появлялась информация о его возможном уходе в «Сочи», «Дженоа», «Болонью» или «Галатасарай».

Однако за два дня до закрытия трансферного окна петербуржцы внесли хавбека в заявку на сезон.

26-летний игрок получил 32-й номер, поскольку «восьмерку» отдали новичку команды Малкому.