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    «Зенит» внес Краневиттера в заявку на сезон

    Полузащитник Матиас Краневиттер, скорее всего, останется в «Зените».

    Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть клуб. Появлялась информация о его возможном уходе в «Сочи», «Дженоа», «Болонью» или «Галатасарай».

    Однако за два дня до закрытия трансферного окна петербуржцы внесли хавбека в заявку на сезон.

    26-летний игрок получил 32-й номер, поскольку «восьмерку» отдали новичку команды Малкому.

    • Краневиттер перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико».
    • За трансфер аргентинца было заплачено 8 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне хавбек сыграл всего 15 матчей во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +718

      Mariner 3 минуты назад

      Ну теперь-то мы точно до финала ЛЧ дойдём минимум! )))

      0
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      Рейтинг: +10413

      Garrincha58 14 минут назад

      что Ригони что этот К-виттер от них хрен избавишься они же не дураки зарплата такую какую они тут получают им никто не даст во всей карьере так что будут доить Зенит до окончания контракта а контракты я думаю на многия годы

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