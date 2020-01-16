Медведев подтвердил уход Краневиттера в «Монтеррей»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг ухода полузащитника Матиаса Краневиттера в «Монтеррей».

«Что касается перехода Краневиттера в мексиканский «Монтеррей», то да, мы нашли с игроком решение, которое соответствует и его интересам, и интересам клуба», – сказал Медведев.

Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.

В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.

Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января