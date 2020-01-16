Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Медведев подтвердил уход Краневиттера в «Монтеррей»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг ухода полузащитника Матиаса Краневиттера в «Монтеррей».

    «Что касается перехода Краневиттера в мексиканский «Монтеррей», то да, мы нашли с игроком решение, которое соответствует и его интересам, и интересам клуба», – сказал Медведев.

    • Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.
    • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
    • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

    Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2020 22:34
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1023

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Рибалта гениален! Продать Краневиттера за те же деньги, которые на него потратил вороватый транжира фурсенко... ПРОДАТЬ... такой неликвид. Гениально!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6584

      mihail200606 4 часа назад

      Отлично.. Шлак сбросить надо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1228

      alarm 7 часов назад

      стыдно за спартак!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1228

      alarm 7 часов назад

      за 7 лямов! ухаха! мексиканцы рехнулись?) не, ну я только "за" ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      Давид59 13 часов назад

      Уфффффф!!! Сбагрили!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +687

      Hektor 84 14 часов назад

      Обменяют на ящик виски

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81422
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75156
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru