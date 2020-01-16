Медведев подтвердил уход Краневиттера в «Монтеррей»

Рибалта гениален! Продать Краневиттера за те же деньги, которые на него потратил вороватый транжира фурсенко... ПРОДАТЬ... такой неликвид. Гениально!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг ухода полузащитника Матиаса Краневиттера в «Монтеррей».
«Что касается перехода Краневиттера в мексиканский «Монтеррей», то да, мы нашли с игроком решение, которое соответствует и его интересам, и интересам клуба», – сказал Медведев.
- Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.
- В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
- Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.
Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января