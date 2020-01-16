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Медведев подтвердил уход Краневиттера в «Монтеррей»

16 января 2020, 22:34
4

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг ухода полузащитника Матиаса Краневиттера в «Монтеррей».

«Что касается перехода Краневиттера в мексиканский «Монтеррей», то да, мы нашли с игроком решение, которое соответствует и его интересам, и интересам клуба», – сказал Медведев.

  • Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.
  • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
  • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Монтеррей Краневиттер Матиас Медведев Александр
Комментарии (4)
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Hektor 84
1579203367
Обменяют на ящик виски
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Давид59
1579207709
Уфффффф!!! Сбагрили!!!
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mihail200606
1579238156
Отлично.. Шлак сбросить надо..
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Ганнибал Лектор
1579246743
Рибалта гениален! Продать Краневиттера за те же деньги, которые на него потратил вороватый транжира фурсенко... ПРОДАТЬ... такой неликвид. Гениально!
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