Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.
По информации источника, в услугах аргентинского хавбека заинтересован «Монтеррей». Переговоры уже начались, сделка может быть закрыта до 17 января.
- Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.
- В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
- Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.
Агент Краневиттера: «Не получал ни одного предложения по трансферу»
Источник: твиттер журналиста Диего Армандо Медины
Корреспондент мексиканского СМИ TUDN, имеющего аудиторию в твиттере более 4 млн подписчиков.