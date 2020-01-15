Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.

По информации источника, в услугах аргентинского хавбека заинтересован «Монтеррей». Переговоры уже начались, сделка может быть закрыта до 17 января.

Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.

В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.

Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

Агент Краневиттера: «Не получал ни одного предложения по трансферу»