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  • Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января

Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января

15 января 2020, 19:48
4

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.

По информации источника, в услугах аргентинского хавбека заинтересован «Монтеррей». Переговоры уже начались, сделка может быть закрыта до 17 января.

  • Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.
  • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
  • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

Агент Краневиттера: «Не получал ни одного предложения по трансферу»

Источник: твиттер журналиста Диего Армандо Медины

Корреспондент мексиканского СМИ TUDN, имеющего аудиторию в твиттере более 4 млн подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Монтеррей Краневиттер Матиас
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1579109618
Ну что, Сергей Богданович, самое время скрестить пальцы...
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Давид59
1579112363
Господа из Монтеррея, христом богом просим - заберите его отсюда. Мы вам ещё приплатим
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paracetamol
1579112917
Пущай едет. Не прижился...
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portero
1579119373
Хорошее событие если избавятся.
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