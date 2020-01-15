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    Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.

    По информации источника, в услугах аргентинского хавбека заинтересован «Монтеррей». Переговоры уже начались, сделка может быть закрыта до 17 января.

    • Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.
    • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
    • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

    Агент Краневиттера: «Не получал ни одного предложения по трансферу»

    Источник: твиттер журналиста Диего Армандо Медины

    Корреспондент мексиканского СМИ TUDN, имеющего аудиторию в твиттере более 4 млн подписчиков.

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    15.01.2020 19:48
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36708

      portero 14 часов назад

      Хорошее событие если избавятся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Питерский князь 14 часов назад

      Давно пора его слить.
      Лучше бы еще из-за деньги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4752

      paracetamol 16 часов назад

      Пущай едет. Не прижился...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1510

      Давид59 16 часов назад

      Господа из Монтеррея, христом богом просим - заберите его отсюда. Мы вам ещё приплатим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +969

      Ганнибал Лектор 16 часов назад

      Ну что, Сергей Богданович, самое время скрестить пальцы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      ZENIT****** 17 часов назад

      Провёл всего два матча,на сборы не взяли- тебя списали!

      3
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