Агент Краневиттера: «Не получал ни одного предложения по трансферу»

Эрнан Берман, агент полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера, заявил, что не получал предложений по поводу трансфера своего клиента.

— Получали ли вы предложения по переходу Краневиттера?

— Нет, ни одного.

— Значит, есть шанс, что он останется в «Зените» до лета?

— Да, но я не уверен на 100 процентов.

— Южноамериканские СМИ пишут, что мексиканские «Америка» и «Монтеррей» заинтересованы в нем. Это правда?

— Нет.

В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.

Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

Miami Herald: «Интер» Майами предложил «Зениту» 30 миллионов за Дриусси и Краневиттера