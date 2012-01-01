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    Агент Краневиттера: «Не получал ни одного предложения по трансферу»

    Эрнан Берман, агент полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера, заявил, что не получал предложений по поводу трансфера своего клиента.

    — Получали ли вы предложения по переходу Краневиттера?

    — Нет, ни одного.

    — Значит, есть шанс, что он останется в «Зените» до лета?

    — Да, но я не уверен на 100 процентов.

    — Южноамериканские СМИ пишут, что мексиканские «Америка» и «Монтеррей» заинтересованы в нем. Это правда?

    — Нет.

    • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
    • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

    Miami Herald: «Интер» Майами предложил «Зениту» 30 миллионов за Дриусси и Краневиттера

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1424

      Давид59 27 минут назад

      Агент у него хреновый. Кто же на вопрос о заинтересованности клубов отвечает: нет, нахрен никому не нужен. С таким настроением мы слона не продадим

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      Рейтинг: +1793

      baden69 53 минуты назад

      Нужно продавать хоть за сколько, т.к. потом уйдет бесплатно, а играть при наличии Барриоса он все равно не будет, уровень не сравним.

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