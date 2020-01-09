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Агент Краневиттера: «Не получал ни одного предложения по трансферу»

9 января 2020, 22:06
6

Эрнан Берман, агент полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера, заявил, что не получал предложений по поводу трансфера своего клиента.

— Получали ли вы предложения по переходу Краневиттера?

— Нет, ни одного.

— Значит, есть шанс, что он останется в «Зените» до лета?

— Да, но я не уверен на 100 процентов.

— Южноамериканские СМИ пишут, что мексиканские «Америка» и «Монтеррей» заинтересованы в нем. Это правда?

— Нет.

  • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
  • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

Miami Herald: «Интер» Майами предложил «Зениту» 30 миллионов за Дриусси и Краневиттера

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (6)
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baden69
1578599304
Нужно продавать хоть за сколько, т.к. потом уйдет бесплатно, а играть при наличии Барриоса он все равно не будет, уровень не сравним.
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Давид59
1578600856
Агент у него хреновый. Кто же на вопрос о заинтересованности клубов отвечает: нет, нахрен никому не нужен. С таким настроением мы слона не продадим
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Mazai-NN
1578603671
Сейчас Рубин самый "голодный". Что ни день то покупка или интерес. Отправьте свое резюме в Казань.
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starche
1578604496
Он просто никому не нужен, в том числе и Зениту.
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Ганнибал Лектор
1578638913
Такую бездарь за 8 миллионов купить - это ж умудриться надо
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Hektor 84
1578651301
В ф к Сочи пристроят. Фарм клуб зенита
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