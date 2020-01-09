Агент Краневиттера: «Не получал ни одного предложения по трансферу»

Эрнан Берман, агент полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера, заявил, что не получал предложений по поводу трансфера своего клиента.
— Получали ли вы предложения по переходу Краневиттера?
— Нет, ни одного.
— Значит, есть шанс, что он останется в «Зените» до лета?
— Да, но я не уверен на 100 процентов.
— Южноамериканские СМИ пишут, что мексиканские «Америка» и «Монтеррей» заинтересованы в нем. Это правда?
— Нет.
- В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
- Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»