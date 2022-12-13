«Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита»

«Ривер Плейт» объявил о переходе Матиаса Краневиттера из «Монтеррея».
Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро.
29-летний футболист заключил с аргентинским клубом контракт до конца 2025 года.
- Краневиттер – воспитанник «Ривер Плейта».
- В Европе он поиграл за «Атлетико», «Севилью» и «Зенит».
- Петербургский клуб продал хавбека «Монтеррею» в 2020 году за 2,6 миллиона евро.
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Источник: сайт «Ривер Плейт»