«Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита»

«Ривер Плейт» объявил о переходе Матиаса Краневиттера из «Монтеррея».

Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро.

29-летний футболист заключил с аргентинским клубом контракт до конца 2025 года.

Краневиттер – воспитанник «Ривер Плейта».

В Европе он поиграл за «Атлетико», «Севилью» и «Зенит».

Петербургский клуб продал хавбека «Монтеррею» в 2020 году за 2,6 миллиона евро.

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