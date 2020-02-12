Краневиттер получил травму в дебютном матче за «Монтеррей»

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер дебютировал за «Монтеррей».
Аргентинец вышел на поле в стартовом составе в первом четвертьфинальном матче Кубка Мексики с командой «Сантос Лагуна», но получил травму. Игрок был заменен на 33-й минуте встречи.
- Краневиттер перешел в «Монтеррей» из «Зенита» этой зимой.
- В составе петербуржцев он провел 29 матчей, но не сумел отметиться голом.
La lamentable lesión de Kranevitter. pic.twitter.com/tpMnaOPfSs— San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 12, 2020