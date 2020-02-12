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    Краневиттер получил травму в дебютном матче за «Монтеррей»

    Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер дебютировал за «Монтеррей».

    Аргентинец вышел на поле в стартовом составе в первом четвертьфинальном матче Кубка Мексики с командой «Сантос Лагуна», но получил травму. Игрок был заменен на 33-й минуте встречи.

    • Краневиттер перешел в «Монтеррей» из «Зенита» этой зимой.
    • В составе петербуржцев он провел 29 матчей, но не сумел отметиться голом.

    Источник: «Бомбардир»

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