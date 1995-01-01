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    Арустамян: «Интер Майами» сделал предложение «Зениту» по Дриусси и Краневиттеру. Клуб Бекхэма готов заплатить за них 30 миллионов

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о переговорах «Интер Майами» по форварду «Зенита» Себастьяну Дриусси и хавбеку Матиасу Краневиттеру.

    «Американцы хотят ослабить РПЛ. И начнут с «Зенита». Пока Артем Дзюба никуда не уходит, «Зенит» уже этой зимой может расстаться с двумя аргентинцами. Их пытается переманить «Интер» – не тот, где Антонио Конте, а где Дэвид Бекхэм.

    Новая команда МЛС «Интер Майами» сделала предложение по Себастьяну Дриусси и Матиасу Краневиттеру. «Интеру» требуется усиление — в 2020 году он принимает старт в МЛС.

    Агент Эрнан Бергман, который недавно ведет дела Дриусси и Краневиттера, общается с Зенитом. Аргентинский посредник Алехандро Тарасюк, тесно сотрудничающий с «Интером», ведет переговоры с его директором Полом Макдонофом.

    Дриусси и Краневиттер сейчас главные цели «Интера», за них клуб готов заплатить Зениту 30 млн долларов. Переход возможен уже зимой», – написал Арустамян в своем телеграме.

    • Со следующего лета «Интер Майами» начнет играть в МЛС.
    • Рыночная стоимость Дриусси – 16 миллионов евро, Краневиттера – 4 миллиона.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2087

      raritet 6 минут назад

      Продал бы , если это и вправду есть интерес к ним, но в придачу Ерохина, Оздоева. Бесплатно. Но уже станет легче. На душе.

      0
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      Рейтинг: +73

      ALEXMAN888 19 минут назад

      Я бы продал!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7463

      ufos73 38 минут назад

      Скока маразма то в нашем болоте с приходом Дюкова! Даже при фурсетки такого не было! Этого "медведя" пора отправлять в реанимацию, пока еще не помер!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Dizgen 1 час назад

      Ну этому "инсайдеру" еще та вера)))

      0
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      Рейтинг: +1017

      Джой 1 час назад

      К сожалению в условиях лимита,оба покинут Зенит.
      Было бы здорово и Дзюбе не предлагать новый контракт.

      0
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      Рейтинг: -21

      tare48 1 час назад

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - khl-insider.com

      -1
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      Рейтинг: +3059

      AtticusFinch 1 час назад

      многова -то за них))

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      Рейтинг: +620

      Фанат Рубина 1 час назад

      «Американцы хотят ослабить РПЛ. И начнут с «Зенита»

      Чет на ослабление не похоже! платя за игроков 30 млн

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      Рейтинг: +2178

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Дриусси и Зениту нужен, а вот Краневиттер скорее перейдёт по проторённой дороге в "Сочи".

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