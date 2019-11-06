Арустамян: «Интер Майами» сделал предложение «Зениту» по Дриусси и Краневиттеру. Клуб Бекхэма готов заплатить за них 30 миллионов

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о переговорах «Интер Майами» по форварду «Зенита» Себастьяну Дриусси и хавбеку Матиасу Краневиттеру.

«Американцы хотят ослабить РПЛ. И начнут с «Зенита». Пока Артем Дзюба никуда не уходит, «Зенит» уже этой зимой может расстаться с двумя аргентинцами. Их пытается переманить «Интер» – не тот, где Антонио Конте, а где Дэвид Бекхэм.

Новая команда МЛС «Интер Майами» сделала предложение по Себастьяну Дриусси и Матиасу Краневиттеру. «Интеру» требуется усиление — в 2020 году он принимает старт в МЛС.

Агент Эрнан Бергман, который недавно ведет дела Дриусси и Краневиттера, общается с Зенитом. Аргентинский посредник Алехандро Тарасюк, тесно сотрудничающий с «Интером», ведет переговоры с его директором Полом Макдонофом.

Дриусси и Краневиттер сейчас главные цели «Интера», за них клуб готов заплатить Зениту 30 млн долларов. Переход возможен уже зимой», – написал Арустамян в своем телеграме.