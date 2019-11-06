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  • Арустамян: «Интер Майами» сделал предложение «Зениту» по Дриусси и Краневиттеру. Клуб Бекхэма готов заплатить за них 30 миллионов

Арустамян: «Интер Майами» сделал предложение «Зениту» по Дриусси и Краневиттеру. Клуб Бекхэма готов заплатить за них 30 миллионов

6 ноября 2019, 17:08
19

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о переговорах «Интер Майами» по форварду «Зенита» Себастьяну Дриусси и хавбеку Матиасу Краневиттеру.

«Американцы хотят ослабить РПЛ. И начнут с «Зенита». Пока Артем Дзюба никуда не уходит, «Зенит» уже этой зимой может расстаться с двумя аргентинцами. Их пытается переманить «Интер» – не тот, где Антонио Конте, а где Дэвид Бекхэм.

Новая команда МЛС «Интер Майами» сделала предложение по Себастьяну Дриусси и Матиасу Краневиттеру. «Интеру» требуется усиление — в 2020 году он принимает старт в МЛС.

Агент Эрнан Бергман, который недавно ведет дела Дриусси и Краневиттера, общается с Зенитом. Аргентинский посредник Алехандро Тарасюк, тесно сотрудничающий с «Интером», ведет переговоры с его директором Полом Макдонофом.

Дриусси и Краневиттер сейчас главные цели «Интера», за них клуб готов заплатить Зениту 30 млн долларов. Переход возможен уже зимой», – написал Арустамян в своем телеграме.

  • Со следующего лета «Интер Майами» начнет играть в МЛС.
  • Рыночная стоимость Дриусси – 16 миллионов евро, Краневиттера – 4 миллиона.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига США. МЛС Зенит Интер Майами Бекхэм Дэвид Краневиттер Матиас Дриусси Себастьян
Комментарии (19)
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Черкизовский Кот
1573049992
Дриусси и Зениту нужен, а вот Краневиттер скорее перейдёт по проторённой дороге в "Сочи".
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Джой
1573051390
К сожалению в условиях лимита,оба покинут Зенит. Было бы здорово и Дзюбе не предлагать новый контракт.
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ufos73
1573053371
Скока маразма то в нашем болоте с приходом Дюкова! Даже при фурсетки такого не было! Этого "медведя" пора отправлять в реанимацию, пока еще не помер!
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ALEXMAN888
1573054538
Я бы продал!!!
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Суворов_лучший
1573057612
Краневитера я бы отдал
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paracetamol
1573057673
Кран продать, Себу оставить.
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DOCTOR PENALTY
1573058451
Если правда, договор подпишут неглядя. Миранчуков же выкупать надо.
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Вомбат
1573070868
Чтобы избавиться от Краневиттера, можно даже Дриусси в нагрузку. Да и Дзюбу можно было бы продать, если захочет. Все равно пока Зенит тренирует Семак, команды европейского уровня из Зенита не получится.
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paracetamol
1573073096
Может и в правду отдать? Малколм и Кока на подходе.
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Lenin26
1573106548
Дриусси продавать нельзя,это будущее клуба,он очень перспективный игрок!
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