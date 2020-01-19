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  • Главный тренер «Монтеррея»: «Мы рассматриваем возможность приобретения Краневиттера»

Главный тренер «Монтеррея»: «Мы рассматриваем возможность приобретения Краневиттера»

19 января 2020, 13:50
3

Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед подтвердил, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.

«Не буду скрывать, что «Монтеррей» рассматривает возможность приобретения Краневиттера. Чем больше качественных игроков придет в наш клуб, тем больше у нас шансов хорошо провести остаток сезона», – сказал Мохамед.

  • Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.
  • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
  • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января

Источник: Superlider
Россия. Премьер-лига Зенит Монтеррей Краневиттер Матиас
Комментарии (3)
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порт
1579432753
Заберите его, плизззззз.
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DOCTOR PENALTY
1579433126
Питер уже потирает руки, поди.
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Ганнибал Лектор
1579458498
Рибалта, подсекай! Можно даже доплатить мексиканцам, лишь бы забрали насовсем. В идеале, конечно, было бы продать его в спартак, но это только если Федун Миллеру в покер проиграет лукойл)
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