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    Главный тренер «Монтеррея»: «Мы рассматриваем возможность приобретения Краневиттера»

    Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед подтвердил, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.

    «Не буду скрывать, что «Монтеррей» рассматривает возможность приобретения Краневиттера. Чем больше качественных игроков придет в наш клуб, тем больше у нас шансов хорошо провести остаток сезона», – сказал Мохамед.

    • Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.
    • В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
    • Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

    Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января

    Источник: Superlider

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    19.01.2020 13:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1130

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Рибалта, подсекай! Можно даже доплатить мексиканцам, лишь бы забрали насовсем.

      В идеале, конечно, было бы продать его в спартак, но это только если Федун Миллеру в покер проиграет лукойл)

      0
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      Рейтинг: +15398

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Питер уже потирает руки, поди.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3758

      порт 9 часов назад

      Заберите его, плизззззз.

      1
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      ...
      Рейтинг: +535

      ZENIT****** > порт 9 часов назад

      Потдерживаю!

      2
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