Главный тренер «Монтеррея»: «Мы рассматриваем возможность приобретения Краневиттера»

Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед подтвердил, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.

«Не буду скрывать, что «Монтеррей» рассматривает возможность приобретения Краневиттера. Чем больше качественных игроков придет в наш клуб, тем больше у нас шансов хорошо провести остаток сезона», – сказал Мохамед.

Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.

В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.

Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.

Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января