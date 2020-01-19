Главный тренер «Монтеррея»: «Мы рассматриваем возможность приобретения Краневиттера»

Рибалта, подсекай! Можно даже доплатить мексиканцам, лишь бы забрали насовсем.
В идеале, конечно, было бы продать его в спартак, но это только если Федун Миллеру в покер проиграет лукойл)
Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед подтвердил, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.
«Не буду скрывать, что «Монтеррей» рассматривает возможность приобретения Краневиттера. Чем больше качественных игроков придет в наш клуб, тем больше у нас шансов хорошо провести остаток сезона», – сказал Мохамед.
- Краневиттер не поехал на первый тренировочный сбор «Зенита» в Катаре.
- В текущем сезоне РПЛ Краневиттер провел два неполных матча.
- Контракт Краневиттера с «Зенитом» истекает в июне 2021 года.
Журналист Медина: Краневиттер может перейти в «Монтеррей» 17 января