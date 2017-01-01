«Галатасарай» интересуется Краневиттером

Блин,ну хоть кто нибудь взял бы Заболотного.Прошу ,хоть кто нибудь.Надо на Авито хоть объяву выставить.
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может перейти в «Галатасарай», сообщает Fotospor.
По информации источника, турецкий клуб видит в аргентинском хавбеке альтернативу Нампалису Менди, о трансфере которого пока не удается договориться с «Лестером».
Сам 26-летний футболист не против присоединиться к «Галатасараю».
- Краневиттер перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико».
- За трансфер аргентинца было заплачено 8 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек сыграл всего 15 матчей во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.