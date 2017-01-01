«Галатасарай» интересуется Краневиттером

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может перейти в «Галатасарай», сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб видит в аргентинском хавбеке альтернативу Нампалису Менди, о трансфере которого пока не удается договориться с «Лестером».

Сам 26-летний футболист не против присоединиться к «Галатасараю».