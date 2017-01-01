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    «Галатасарай» интересуется Краневиттером

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может перейти в «Галатасарай», сообщает Fotospor.

    По информации источника, турецкий клуб видит в аргентинском хавбеке альтернативу Нампалису Менди, о трансфере которого пока не удается договориться с «Лестером».

    Сам 26-летний футболист не против присоединиться к «Галатасараю».

    • Краневиттер перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Атлетико».
    • За трансфер аргентинца было заплачено 8 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне хавбек сыграл всего 15 матчей во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Fotospor

    Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +419

      GSmall 31 минуту назад

      Блин,ну хоть кто нибудь взял бы Заболотного.Прошу ,хоть кто нибудь.Надо на Авито хоть объяву выставить.

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