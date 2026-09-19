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Расинг Клуб
Матиас Краневиттер
Статистика
€ 600 тыс
Матиас Краневиттер - статистика
Расинг Клуб
21 мая 1993 (33), Сан-Мигель-де-Тукуман
#5 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Аргентина
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Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Расинг Клуб
3 : 1
19.09.2026
Атлетико Сармиенто
85' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Расинг Клуб
1 : 2
07.09.2026
Атлетико Тукуман
Был в запасе
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И
Г
П
Ж
К
Ривер Плейт
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Интер
2 : 0
26.06.2025
Ривер Плейт
1' - 62'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Ривер Плейт
0 : 0
22.06.2025
Монтеррей
84' - 90'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Ривер Плейт
3 : 1
17.06.2025
Урава Рэд Даймондс
Был в запасе
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